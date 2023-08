Kaspersky Standard, molto più di un semplice antivirus

Chi di noi non vorrebbe avere un servizio in grado di assicurare protezione completa quando si parla di navigazione e dispositivi come smartphone e pc? Al giorno d’oggi non mancano i servizi che assicurano una protezione completa ed efficace. ma non sempre si rivelano efficienti. Kaspersky però si contraddistingue proprio perchè nasce come servizio dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Scopriamo di più su questo antivirus!

Oggi puoi approfittare di un’offerta esclusiva. Cosa stai aspettando? Prosegui con l’acquisto e ricevi un ulteriore sconto del 30% aggiungendo il codice PLUS30 nel carrello!

Se vuoi proteggere la tua vita digitale, a partire da oggi puoi farlo affidandoti a Kaspersky. Non stiamo infatti parlando di un comune antivirus, ma di soluzione di cybersecurity pluripremiata a un prezzo conveniente. Con Kaspersky hai sicurezza avanzata con anti-phishing e firewall inclusi, strumenti di gestione delle app e di pulizia per assicurare il funzionamento ottimale dei dispositivi e protezione dei pagamenti online per una maggiore tranquillità durante gli acquisti online.

Con l’attuale promozione può essere tuo a soli 29,99 euro per il primo anno, anzichè 34,99 euro, con garanzia di rimborso entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Scegliendo Kaspersky avrai a tua disposizione un antivirus completo:

Navigazione privata e senza interruzioni grazie a strumenti per prevenire il tracciamento online non autorizzato, la visualizzazione di annunci non autorizzata o l’utilizzo delle periferiche da parte di altri.

Protezione delle operazioni di banking online con tecnologie avanzate per salvaguardare le tue transazioni online e le app bancarie.

Pulizia del disco rigido.

Ottimizzazione delle prestazioni

Intrattenimento senza interruzioni

