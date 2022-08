Katy Perry e SEVENTEEN con Apple per GarageBand

A partire da oggi, gli utenti di GarageBand su iOS e iPadOS hanno la possibilità di accedere a due nuove Sessioni Remix, grazie alla collaborazione siglata dal gruppo di Cupertino con la superstar internazionale Katy Perry e con il gruppo K-pop SEVENTEEN. In questo modo, tutti possono vestire i panni di un DJ, cimentandosi con le tracce di alcuni dei migliori artisti in circolazione.

GarageBand: Sessioni Remix con Katy Perry e SEVENTEEN

I contenuti sono accessibili fin da subito sotto forma di download gratuito, all’interno della Sound Library presente nell’app (per scaricarla è sufficiente visitare la piattaforma App Store), la stessa che già include una vasta gamma di loop, suoni e strumenti offerti a chi desidera esprimere la propria creatività.

Più nel dettaglio, le hit disponibili come Sessioni Remix sono “Harleys in Hawaii” di Katy Perry e “Darl+ing” dei SEVENTEEN. Riportiamo di seguito le parole di Woozi, cantante e membro della band sudcoreana.

Amiamo condividere l’esperienza della creazione musicale con i nostri fa. Abbiamo utilizzato GarageBand per anni, dunque è un onore collaborare con Apple alla nostra Sessione Remix di GarageBand. Ora i nostri fan possono creare musica proprio come facciamo noi. Speriamo che tutti possano divertirsi a remixare il nostro brano “Darl+ing” con il loro senso dello stile.

Per chi non ne fosse a conoscenza, le Sessioni Remix spacchettano ogni brano nei suoi componenti originali. In questo modo, l’utente ha piena libertà: può spostarli, aggiungere nuovi beat, loop, effetti e molto altro ancora, donando alla canzone un suono completamente nuovo. Non manca nemmeno un video di istruzioni passo-passo di un Creative Pro Apple, così da poter risultare accessibile anche da chi non dispone di particolari competenze musicali.

