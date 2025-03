KDE lavora a nuove funzionalità per Plasma 6.4

Nel frattempo che vengono rilasciate sempre più nuove patch per Plasma 6.3, allo scopo di risolverne i bug e rendere l’ambiente desktop più stabile, robusto ed ottimizzato, gli sviluppatori sono anche al lavoro su nuove funzionalità che vedremo su Plasma 6.4, ovvero la versione successiva.

Plasma 6.4: gli sviluppatori già al lavoro sulle novità

Le novità di Plasma 6.4 sono state illustrate da Nate Graham, un ingegnere KDE che periodicamente cura un comodo riepilogo settimanale per spiegare il lavoro di sviluppo attualmente in corso, oltre che per le correzioni del caso. Le funzionalità a cui attualmente gli sviluppatori stanno dando le loro attenzioni riguardano nello specifico diversi componenti, a cominciare da KRunner, il quale permette ora di rilevare i vari codici, colore come i codici colore esadecimali HTML, oltre a visualizzare comodamente colore e altre rappresentazioni testuali sottoforma di valori RGB o CYMK.

Sul widget Dischi e dispositivi sono poi state apportate delle modifiche che fanno ora in modo di avviare un controllo automatico degli errori relativi al file system delle unità connesse, con un messaggio di sistema che comparirà per chiedere se correggere o meno possibili errori, nel caso in cui questi vengano rilevati.

Plasma 6.4 apporta successivamente dei cambiamenti che riguardano lo strumento Spetacle, che consente l’acquisizione delle schermate, il quale nella nuova versione rivedrà gran parte dell’interfaccia utente. La sezione delle informazioni di sistema di KDE riporta adesso in maniera più precisa la capacità della memoria RAN installata sul sistema, visualizzando sia la quantità fisica che quella effettivamente disponibile, mentre sono anche in lavorazione numerose correzioni bug sia per la versione 6.3 che anche sulle versioni preliminari 6.14, che interessano i componenti e la stabilità.

Tutti i dettagli sui cambiamenti della futura versione dell’ambiente desktop sono disponibili nel riepilogo pubblicato di recente.

L’ultimo aggiornamento rilasciato per Plasma 6.3, vale a dire la versione 6.3.2, apporta molte correzioni alla maggior parte dei componenti dell’ambiente desktop ed è possibile consultare nel dettaglio tutti i cambiamenti tramite il nostro articolo.