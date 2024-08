KDE Plasma 6.1.4: rilasciato update con miglioramenti e bugfix

Nelle scorse ore KDE Project ha rilasciato KDE Plasma 6.1.4. Si tratta del quarto aggiornamento stabile dell’ultima serie KDE Plasma 6.1 per sistemi GNU/Linux. Questo update e migliora la fluidità del ridimensionamento dei widget Plasma. Inoltre, aggiorna il pop-up di gruppo in stile elenco testuale del Task Manager di Plasma per ridimensionarlo correttamente e perfeziona il modo in cui KRunner abbina il testo alle pagine delle Impostazioni di sistema per essere meno aggressivo nel mostrarle agli utenti per le ricerche con una corrispondenza molto debole. Questa release migliora anche la finestra KWin e il gestore composito. Ciò permette di non posizionare più le finestre con la barra del titolo tagliata in alto quando si aprono finestre la cui altezza minima è ancora più alta dello schermo. KWin ora assicurerà che la barra del titolo della finestra sia visibile per consentire agli utenti di spostarla.

Un’altra modifica interessante in questa release è una nuova funzionalità per la finestra KWin e il gestore composito per l’esecuzione con capacità in tempo reale su sistemi che utilizzano la libreria musl, come Alpine Linux. Inoltre, il supporto 10 bit per colore (BPC) di KWin è stato disabilitato per i monitor collegati a un dock.

KDE Plasma 6.1.4: le altre novità dell’aggiornamento

KDE Plasma 6.1.4 risolve anche diversi problemi, come un bug nel notificatore di spazio libero. Questo causava la segnalazione di partizioni quasi piene in sola lettura su distribuzioni immutabili come Fedora Kinoite. Vi è poi un comune crash improvviso di Plasma, così come un crash nel gestore finestre KWin su X11 quando si disabilitava e abilitava il compositing. Sono stati inoltre risolti due problemi con le modalità di posizionamento dello sfondo “Centrato” e “Ridimensionato e ritagliato” di Plasma. Questi causavano la visualizzazione errata di immagini di determinate dimensioni su alcune scale dello schermo, un crash nel daemon Powerdevil che si verificava dopo che il sistema era andato in sospensione per inattività e una regressione in Plasma 6.0 che rendeva invisibili le icone “rimuovi questo elemento” nella cronologia di KRunner.

Oltre a ciò, KDE Plasma 6.1.4 risolve un problema che causava stuttering alla nuova funzionalità di triplo buffering di KWin. Corregge poi il trascinamento di schermate e altri file dalle notifiche di Plasma nelle app basate su Chromium. Infine, risolve un problema che impediva alle app Flatpak/sandboxed/che utilizzavano il portale di richiedere l’inibizione della sospensione. Anche Plasma Discover è stato migliorato. Non causa più la visualizzazione errata di vari avvisi e informazioni nelle pagine di descrizione di alcune app. Inoltre, non taglia più la prima lettera del nome delle licenze non compatibili con SPDX quando vengono visualizzate sulla pagina dell’app. Infine, non si blocca più nelle distribuzioni create con le asserzioni attivate, come KDE neon.

KDE Plasma 6.1.4 introduce svariate modifiche. Per maggiori dettagli è possibile consultare il changelog completo sul sito ufficiale. Gli utenti che usano la serie di ambienti desktop KDE Plasma 6.1, dovrebbero infine controllare i repository software stabili della propria distribuzione GNU/Linux per i nuovi pacchetti e aggiornare l’installazione il prima possibile.