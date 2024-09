KDE Plasma 6.2 disponibile in versione beta pubblica: ecco le novità

Gli sviluppatori hanno da poco reso disponibile la versione beta pubblica di KDE Plasma 6.2, la prossima versione della distribuzione Linux che rappresenta un importante aggiornamento colmo di numerose funzionalità e migliorie.

KDE Plasma 6.2: tutte le novità della beta pubblica

Tra le novità di KDE Plasma 6.2 ci sono nuove opzioni che permettono il controllo della luminosità per i monitor, la possibilità di ignorare le app che non permettono di mettere il sistema in sospensione o il blocco dello schermo, il supporto del protocollo Wayland per la gestione del colore e per i tasti permanenti, oltre che per l’attivazione della funzionalità di scorrimento automatico relative al driver Libinput.

Plasma 6.2 dovrebbe anche includere il supporto WebAuth per l’autenticazione di rete basata su SAML, il Wi-Fi Enhanced Open (OWE), una nuova opzione per disattivare lo scorrimento fluido nelle app KDE, un badge del profilo di alimentazione per l’icona del widget della batteria e una nuova opzione per l’utilizzo dei dati del profilo colore integrati nel monitor.

Il gestore grafico di pacchetti/app store di KDE Plasma Discover è ora stato ulteriormente migliorato, con il supporto per il sistema operativo mobile postmarketOS, nonché la possibilità di arrestare il sistema dopo aver installato una aggiornamento offline, un miglior sistema di revisione delle app e relative informazioni sulle licenze più precise.

KDE Plasma 6.2 migliora anche le impostazioni di sistema, con interfacce utente riviste per quanto riguarda le sezioni Accessibilità, Tastiera e Thunderbolt KCM. Inoltre, le opzioni per l’accento del colore sono ora in linea con i temi Breeze Dark Plasma e Breeze Twilight.

Tra gli altri cambiamenti più importanti, la nuova versione offre anche un supporto notevolmente migliorato per i tablet da disegno, ottimizzando anche i widget Battery Monitor, Weather e Minimizza tutto. Non manca un miglior layout per la griglia espansa della barra delle applicazioni, un widget Explorer rivisto e rinnovato, finendo con visualizzazioni più dettagliate per quanto riguarda le funzionalità di Plasma nel Welcome Center e un nuovo suono quando viene collegato o scollegato un monitor.

La versione finale di KDE Plasma 6.2 è prevista per il rilascio l’8 ottobre 2024. In attesa di tale data, è possibile provarla sulle versioni anteprima di prova delle distribuzioni openSUSE Tumbleweed o KDE neon.