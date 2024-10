KDE Plasma 6.2 rilasciato: ecco cosa cambia nell'ambiente desktop

KDE Plasma 6.2 è il nuovo secondo e importante aggiornamento del diffuso ambiente dekstop in uso in una vasta gamma di distribuzioni Linux, che introduce ancora una volta diverse nuove funzionalità e miglioramenti.

KDE Plasma 6.2: le novità dell’ultimo aggiornamento per l’ambiente desktop

Tra le novità principali su KDE Plasma 6.2 troviamo una miglior gestione dell’alimentazione, che aggiunge ora il controllo della luminosità del monitor, nonché la possibilità di ignorare gli applicativi che impediscono la sospensione o il blocco dello schermo, oltre che la possibilità di cambiare profilo di alimentazione con la combinazione “Windows + B”. Altre modifiche minori relative riguardano un badge per il profilo di alimentazione nell’icona per il widget della batteria, con quest’ultimo che ora può rimanere visibile mentre il computer è sotto carica, nel caso si tratti di un portatile. Migliora anche la gestione della luminosità per quanto riguarda i profili HDR e ICC.

Viene ora introdotto il supporto completo per i tasti permanenti su Wayland, insieme a un’interfaccia utente Accessibility KCM rivista e migliorata. I dispositivi di input ricevono la possibilità di abilitare lo scorrimento automatico, insieme a un’opzione che consente di disattivare lo scorrimento fluido nell’app KDE. Plasma Discover, ovvero il gestore grafico dei pacchetti, è ora stato aggiornato con il supporto per postmarketOS e la possibilità di arrestare il sistema dopo un aggiornamento.

KDE Plasma 6.2 aggiorna anche le funzionalità di rete con Wi-Fi Enhanced Open (OWE) e WebAuth che consente di usare l’autenticazione di rete basata su SAML. Non mancano ulteriori migliorie alle impostazioni di sistema, con nuove interfacce per le sezioni Accessibilità, Tastiera e Thunderbolt KCM.

Altre migliorie all’interfaccia includono un miglior layout per la visualizzazione a griglia espansa nella barra delle applicazioni, insieme a una rivisitazione per quanto riguarda l’esperienza utente su Widget Explorer e altro.

KDE Plasma 6.2 arriverà presto nei repository di ogni distribuzione per essere aggiornato. I cambiamenti completi sono consultabili nella lista della pagina ufficiale.