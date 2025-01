KDE Plasma: più precisione del colore con Wayland Protocols 1.6

Come anticipato il mese scorso, gli sviluppatori di KDE Plasma hanno rilasciato proprio da poco Wayland Protocols 1.6, aggiornando le funzionalità del set fornito dal gestore finestre adesso usato anche in questo ambiente desktop.

KDE Plasma: Wayland Protocols 1.6 consente di scegliere se avere maggior precisione colore

Le novità apportate su KDE Plasma con Wayland Protocols 1.6 inseriscono un totale di 5 nuove impostazioni, tra cui:

external-brightness : con cui è possibile intervenire per modificare la luminosità osservata

: con cui è possibile intervenire per modificare la luminosità osservata output management : consente di aggiungere un evento relativo al motivo di errore

: consente di aggiungere un evento relativo al motivo di errore output device,-management : può aggiungere un moltiplicatore di oscuramento

: può aggiungere un moltiplicatore di oscuramento output device/management: aggiunge la preferenza con cui è possibile scegliere tra prestazioni o precisione del colore

L’ultima impostazione è pensata per chi lavora con la grafica e necessita di una maggior fedeltà, potendosi permettere di dare priorità alla qualità avendo sistemi equipaggiati con hardware potente. Si tratta di un’aggiunta sicuramente interessante, che si collega anche al lavoro svolto dagli sviluppatori che si occupano dell’ottimizzazione del risparmio energetico nei driver grafici Linux. La scelta tra le due opzioni consente di dare priorità alla qualità o all’efficienza, nelle situazioni in cui è necessario o una o l’altra.

Come spiega uno sviluppatore:

“Il compositore può fare molte cose che scambiano tra prestazioni, potenza e accuratezza del colore. Questa impostazione descrive una preferenza di alto livello da parte dell’utente su quale direzione dovrebbe essere fatto quel compromesso.”

Questa nuova impostazione viene aggiunta al protocollo kde_output_device_v2 con “color_power_tradeoff”, il quale consente di scegliere tra efficienza o accuratezza.

La possibilità di consentire di specificare la luminosità osservata, invece, può essere utile con il protocollo “kde_external_brightness_v1 v2”.

Gli sviluppatori hanno anche reso disponibile la versione beta di KDE Plasma 6.3, con cui è possibile provare in anteprima diverse nuove funzionalità, come la possibilità di disattivare in automatico il touchpad al collegamento di un mouse esterno, la mappatura di una porzione della tavoletta grafica sull’intera schermata, la possibilità di impostare l’intervallo di pressione della stilo e altro.