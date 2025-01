KDE Plasma 6.3 disponibile in versione beta: le novità in anteprima

KDE Plasma 6.3, la nuova versione dell’ambiente desktop che verrà rilasciata a breve in versione stabile, è da poco stata resa disponibile in beta, dando la possibilità agli utenti di provare in anteprima tutte le nuove funzionalità.

KDE Plasma 6.3: tutte le novità

KDE Plasma 6.3 aggiorna innanzitutto il comparto moduli con due nuovi elementi come Spectacle e Snap KCM. Il primo è un famoso strumento per l’acquisizione delle schermate e la registrazione dello schermo, ora integrato nell’ambiente desktop, mentre il secondo si occupa di gestire i pacchetti dallo Snap Store, rendendo tutto più semplice grazie a una nuova interfaccia intuitiva.

Oltre a ciò, come anticipato anche qualche giorno fa, è ora possibile disattivare il touchpad in automatico ogni volta che viene collegato un mouse esterno. Si tratta in realtà di una caratteristica che esisteva già, ma era stata rimossa in passato, ed è ora riabilitata per una maggior comodità nell’esperienza d’uso.

KDE Plasma 6.3 rivede poi le impostazioni di sistema, che rappresentano uno dei componenti centrali dell’ambiente: si tratta di novità destinate agli artisti e ai professionisti che lavorano con la grafica, con cui è possibile mappare una porzione della tavoletta grafica sull’intera aera dello schermo, integrando così la funzionalità già esistente per la mappatura inversa. È poi possibile personalizzare l’intervallo di pressione della stilo in base alle preferenze personali, per facilitare maggiormente il disegno.

Le aggiunte accompagnano un’interfaccia utente rivista per quanto riguarda la pagina dedicata alla tavoletta grafica, ora suddivisa in più schede per semplificare maggiormente la navigazione. È anche presente uno strumento migliorato per i test della penna, che visualizza ora i parametri relativi all’inclinazione.

Un’altra nuova funzionalità di KDE Plasma 6.3 beta è la capacità di KRunner di convertire le unità rack (U) in unità di larghezza, un cambiamento particolarmente utile per chi lavora con apparecchiature serve e di rete. Le novità maggiori riguardano, infine, anche Discover, che avverte ora l’utente in caso siano cambiati i permessi delle app in un nuovo aggiornamento, permettendo di esaminare eventuali modifiche alla privacy prima di procedere.

Le altre novità includono un’interfaccia più integrata con i comandi a tocco per il widget appunti, che si attiverà automaticamente in modalità tocco, allo scopo di rendere più versatile l’ambiente desktop nei dispositivi ibridi, insieme ad altre novità per le VPN WireGuard, ora riconosciute come VPN nel relativo widget Reti, System Monitor e le icone Breeze. Tutte le novità al completo sono consultabili nell’annuncio ufficiale della versione beta.

KDE Plasma 6.3 dovrebbe essere disponibile in versione stabile a partire dall’11 febbraio.