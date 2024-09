KDE Slimbook Plasma VI lanciato con AMD Ryzen 7 8845HS

Slimbook e KDE hanno recentemente lanciato un nuovo ultrabook basato su Linux, ovvero il KDE Slimbook Plasma VI. Questo device dotato di un processore AMD Ryzen 7 8845HS, fino a 96 GB di RAM e una batteria più potente da 80 Wh. KDE Slimbook Plasma VI è alimentato da una CPU AMD Ryzen 8845HS con 8 core e 16 thread e GPU integrata AMD Radeon 780M con 12 core e RDNA 3. È inoltre presente una NPU (unità di elaborazione neurale) fino a 10 TOPS, che rende il PC pronto per il flusso di lavoro AI locale.

Dotato di una scocca completamente in alluminio con un nuovissimo colore “Blue Space“, l’ultrabook Linux di Slimbook presenta anche fino a 96 GB di RAM DDR5 5600 MHz non saldata. Bisogna infine ricordare il display IPS opaco da 16 pollici. Questo offre aspect-ratio 16:10, risoluzione 2K (2560x1600px), luminosità di 400 nit, 100% sRGB e frequenza di aggiornamento di 165 Hz.

KDE Slimbook Plasma VI: le altre specifiche del nuovo dispositivo basato su Linux

Tra le altre caratteristiche, è presente una tastiera retroilluminata con tastierino numerico e tasti Fn ad accesso rapido per le modalità di lavoro. Non mancano un ampio touchpad multi-touch da 6,2 pollici, 4 altoparlanti, doppie ventole dinamiche ad alte prestazioni, una webcam HD 720P 1,0 MP e una batteria più grande da 83 Wh. Per quanto riguarda la connettività, KDE Slimbook Plasma VI è dotato di Realtek Wi-Fi 6 AX wireless e Bluetooth 5.2. Sono incluse poi due porte USB-A 3.2 Gen1 [5 Gbps], due porte USB-C 3.2 Gen2 [10 Gbps] con DisplayPort 1.4 e Power Delivery 100 W, una porta USB-A 3.2 Gen2 [10 Gbps], una porta HDMI e un jack audio combo 2 in 1 da 3,5 mm (cuffie e microfono).

Come previsto, il nuovo laptop KDE Slimbook è preinstallato con l’ultimo e migliore ambiente desktop KDE Plasma 6.1 in aggiunta alla distribuzione KDE neon 6. Quest’ultima offre agli utenti tutto ciò di cui hanno bisogno per lavorare, comunicare e godersi il tempo libero. KDE Slimbook Plasma VI è già disponibile per l’acquisto sullo store online di Slimbook. Il prezzo di lancio è di 1.098,99 euro per la configurazione base con 16 GB di RAM DDR5 e 250 GB di storage SSD NVMe.