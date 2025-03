KDE supporterà X11 fino a Plasma 7

KDE ha da poco annunciato novità riguardo al supporto X11, affermando ufficialmente di aver diviso il progetto in due parti, ovvero KWin X11 e KWin Wayland e, secondo un annuncio, verranno divisi in due distinti repositori. Questo perché gli sviluppatori vogliono cambiare il modo con cui gli ambienti desktop possono essere distribuiti su Linux, dato che entrambi sono completamente installabili non causando alcun conflitto.

KDE: supporto per X11 assicurato fino a Plasma 7

Quando KDE rilascerà Plasma 6.4, ovvero tra qualche mese, le distribuzioni Linux potranno scegliere se includere solo KWin Wayland o di distribuirlo insieme a KWin X11, a seconda del protocollo di visualizzazione predefinito, nonché alle preferenze dell’utente. Una cosa di cui vale la pena notare e che adesso il componente KWin Wayland diventa il componente standard “KWin”, per cui gli sviluppatori raccomandano che venga riconosciuto come tale per quanto riguarda qualsiasi pacchetto “kwin_wayland”, nonostante il nome dipenda poi da ogni distribuzione.

Come anticipato inizialmente, KWin X11 rimarrà in manutenzione fino a Plasma 7, per il quale non c’è ancora una pianificazione programmata, la quale verrà probabilmente resa nota l’anno prossimo. Sebbene KWin X11 sia praticamente congelato per quanto riguarda lo sviluppo di nuove funzionalità, a seguito di un periodo di lunga data annunciato nel blog, diverse correzioni sono previste per essere comunque applicate.

Stando all’annuncio, gli sviluppatori KDE dovrebbero prima applicare nuove correzioni su KWin Wayland per poi effettuarne il backport su KWin X11. La base di codice relativa a KWin X11 conserva anche alcune tracce di Wayland, specie per quanto riguarda i test.

Tutte le informazioni riguardo a questi cambiamenti sono consultabili nel dettaglio sulla pagina dedicata alle comunicazioni degli sviluppatori. I cambiamenti dovrebbero essere annunciati a breve, in maniera ufficiale, in un post dedicato nel blog.

Nel frattempo, KDE ha anche rilasciato Plasma 6.3.3 con relative correzioni e migliorie apportate all’esperienza utente e ai componenti.