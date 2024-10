Kdenlive 24.08.2: diverse correzioni per l'editor video Linux

Kdenlive, abbreviazione di KDE Non-Linear Video Editor, è un editor video realizzato da KDE per Linux, ma disponibile anche per Windows e macOS, e lanciato nel 2002. È basato su molti framework MLT, supportando diversi effetti e formati audio, nello specifico tutti i formati FFmpeg o libav, oltra alle proporzioni 4:3 e 16:9 per PAL, NTSC e vari standard HD, inclusi HDV e AVCHD.

Di recente, l’editor si è aggiornato alla versione 24.08.2, con diversi miglioramenti e correzioni bug, che contribuiscono a una maggior stabilità del software.

Kdenlive 24.08.2: le novità dell’ultimo aggiornamento dell’edito video di KDE

Tra i principali cambiamenti di Kdenlive 24.08.2 c’è la correzione di un bug che riguardava il produttore del titolo, adesso in grado di aggiornarsi correttamente quando viene annullata un’azione. Viene anche corretto un piccolo errore di battitura nel file “dance.xml”, nonché applicate migliorie al comportamento dell’interfaccia quando vengono spostati elementi singoli nella timeline.

Con il nuovo aggiornamento vengono anche risolti degli effetti ciclici che causavano problemi di riproduzione sempre nella timeline e, delle volte, dei malfunzionamenti se veniva riaperto un progetto. Viene poi risolta una recente regressione che interessava più aspetti durante l’apertura di un progetto, nonché diversi crash che si verificavano durante azioni come il trascinamento di una clip durante l’uso della rotella del mouse, l’apertura di file senza clip incluse, la chiusura di progetti e l’apertura di progetti interlacciati.

La nuova versione di Kdenlive aggiorna il comportamento del contenitore del monitor in modo da rispettare correttamente le impostazioni che disattivano la riproduzione con un clic, oltre al ripristino delle zone degli effetti precedentemente perse dopo aver riaperto.

Altre correzioni riguardano problemi relativi agli effetti delle clip bin, oltre al controllo dell’effetto fantasma ora disattivato poiché per errore causava la rimozione di altri effetti. Le tracce con effetti vengono ora correttamente rilevate e gli effetti bin possono essere rimossi correttamente dalla timeline, quando necessario, grazie a una miglior gestione.

Il resto dei cambiamenti è elencato nel dettaglio nella lista completa, disponibile nella pagina ufficiale, da cui è anche possibile scaricare l’ultima versione.