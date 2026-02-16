Keepa down (16 febbraio): tutti gli aggiornamenti

Keepa è down. A renderlo noto è il messaggio che compare provando ad aprire la homepage del servizio: eccolo di seguito. Non si tratta però di un malfunzionamento come tutti gli altri. La piattaforma non è irraggiungibile, ma in uno stato di
ripristino. Si è verificato un problema legato al database.
Stiamo attualmente risolvendo un problema critico al database che ha compromesso il modo in cui il nostro sistema salva i dati. La causa principale è stata risolta e il ripristino dei dati è in corso.
Il down di Keepa del 16 febbraio 2026
È la piattaforma che traccia i prezzi su Amazon, utile per capire se un’offerta è davvero conveniente. Vi si accede sia tramite il sito che attraverso il plugin che mostra un grafico direttamente nella scheda del prodotto. Entrambe le modalità sono fuori uso.
Stando a quanto riportato nel messaggio, il ripristino è in corso, ma serviranno un paio d’ore prima del completamento. Si è reso necessario ripescare un backup e ripartire da lì. Alcuni dati andranno persi, più di preciso quelli creati i un lasso di tempo di 40 minuti nelle prime ore della notte.
Aggiornamento (16 febbraio 2026, 10:10)
Nessuna novità: Keepa continua a risultare fuori uso, il messaggio sulla homepage non è cambiato. Lo stesso vale per il box mostrato dall’estensione nelle schede dei prodotti su Amazon.
Aggiornamento (16 febbraio 2026, 10:57)
Segnali concreti di ritorno alla normalità. Il messaggio mostrato dalla homepage di Keepa è cambiato. Fa sempre riferimento al ripristino in corso, ma alcune funzionalità sono tornate operative. Ancora fuori uso l’estensione per l’e-commerce.
… in aggiornamento