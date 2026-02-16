Keepa down (16 febbraio): tutti gli aggiornamenti

Keepa è down. A renderlo noto è il messaggio che compare provando ad aprire la homepage del servizio: eccolo di seguito. Non si tratta però di un malfunzionamento come tutti gli altri. La piattaforma non è irraggiungibile, ma in uno stato di ripristino . Si è verificato un problema legato al database.

Stiamo attualmente risolvendo un problema critico al database che ha compromesso il modo in cui il nostro sistema salva i dati. La causa principale è stata risolta e il ripristino dei dati è in corso.

Il down di Keepa del 16 febbraio 2026

È la piattaforma che traccia i prezzi su Amazon, utile per capire se un’offerta è davvero conveniente. Vi si accede sia tramite il sito che attraverso il plugin che mostra un grafico direttamente nella scheda del prodotto. Entrambe le modalità sono fuori uso.

Stando a quanto riportato nel messaggio, il ripristino è in corso, ma serviranno un paio d’ore prima del completamento. Si è reso necessario ripescare un backup e ripartire da lì. Alcuni dati andranno persi, più di preciso quelli creati i un lasso di tempo di 40 minuti nelle prime ore della notte.

Aggiornamento (16 febbraio 2026, 10:10)

Nessuna novità: Keepa continua a risultare fuori uso, il messaggio sulla homepage non è cambiato. Lo stesso vale per il box mostrato dall’estensione nelle schede dei prodotti su Amazon.

Aggiornamento (16 febbraio 2026, 10:57)

Segnali concreti di ritorno alla normalità. Il messaggio mostrato dalla homepage di Keepa è cambiato. Fa sempre riferimento al ripristino in corso, ma alcune funzionalità sono tornate operative. Ancora fuori uso l’estensione per l’e-commerce.

… in aggiornamento