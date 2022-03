KeliPRO: sconto del 50% per hosting Linux di Keliweb

Keliweb è un’azienda italiana che offre diversi servizi, tra cui piani di hosting per utenti privati e aziende. Tra le promozioni in corso c’è quella per KeliPRO, una delle soluzioni migliori per ospitare un sito professionale. Gli utenti possono sottoscrivere l’abbonamento per il primo anno con uno sconto del 50%. La promozione è valida fino al 13 marzo 2022.

Keliweb KeliPRO: solo 19,50 euro per un anno

KeliPRO è uno dei quattro piani di hosting Linux offerti da Keliweb (gli altri sono KeliUser, KeliCMS e KeliTOP). Il piano permette di ospitare un sito web, sfruttando i 10 GB di spazio su SSD e 128 MB di memoria. È incluso anche un dominio .it gratuito e non c’è nessun limite per il numero di sottodomini.

Gli utenti possono utilizzare cinque database MariaDB 10.4, 50 caselle di posta elettronica e tre account FTP. Non c’è nessun limite sul traffico mensile e la gestione avviene tramite pannello cPanel. Il piano offre il protocollo HTTP/2 e include un certificato SSL. La sicurezza viene garantita anche dal tool SiteLock che comprende antivirus, antispam e firewall.

SiteBuilder permette invece di creare un sito in pochi passi, mentre il tool di migrazione consente il trasferimento dal vecchio provider. Il CMS preferito può essere installato facilmente con Softaculous. Per effettuare modifiche al sito senza toccare la versione online è possibile utilizzare il tool di staging. Non manca infine la funzionalità di backup per l’intero sito o singoli file (anche con crittografia).

Grazie alla promozione valida fino al 13 marzo è possibile sottoscrivere l’abbonamento per il primo anno a 19,50 euro IVA esclusa (sconto del 50%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal o bonifico.

