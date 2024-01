Keliweb: crea il tuo sito web WordPress a soli 19 euro

Con Keliweb puoi aprire il tuo sito web pagando solamente una cifra pari a 19,76 euro. Una somma davvero conveniente per un servizio dalle ottime qualità! Se vuoi aprire il tuo sito web per lanciare la tua attivitò o, semplicemente, per rendere visibile i tuoi lavori e i tuoi progetti affidati alle soluzioni messe a tua disposizione da Keliweb.

La promozione attualmente in corso ti consente di risparmiare il 56%, pagando solamente 19,76 euro anzichè 44,90. Non a caso, acquistando WordPress Start hai a disposizione uno strumento per poter dare il via al tuo nuovo progetto. Ricorda che l’offerta non è illimitata ma dura solamente fino al 14 gennaio 2024. Approfittane subito per creare il tuo sito web con grandi prestazioni!

Keliweb: con WordPress Start performance e sicurezza assicurate

Acquistando la soluzione WordPress Start pensata da Keliweb hai a disposizione non solo un dominio ma anche velocità, performance e sicurezza avanzata. Tuttavia, Keliweb si contraddistingue perchè è in grado di garantire un hosting WordPress perfetto sia per principianti che per esperti del settore.

Non dobbiamo assolutamente dimenticare che WordPress è ormai del tutto popolare grazie alla sua semplicità di utilizzo e versatilità: è infatti possibile utilizzare un pacchetto hosting WordPress per creare un blog, un sito o un negozio online personalizzandone ogni aspetto.

Nello specifico, con WordPress Start hai:

Spazio web su disco: 20GB SSD

vCore CPU: 2

RAM: 2GB

Traffico mensile: Illimitato

Supporto MultiPHP

Caselle di posta: 10

Per saperne di più su tutte le caratteristiche e i vantaggi offerti da WP Start non ti resta che procedere con l’acquisto. Realizzare il tuo sito web sarà semplice e veloce anche se sei un principiante. Approfitta subito della promozione che ti consente di risparmiare il 56% sul prezzo di listino! Per te WP Start a soli 19,76 euro + IVA/anno anzichè 44,90!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.