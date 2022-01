Keliweb: dominio .store in offerta (sconto 80%)

Tutti i piani di hosting offerti da Keliweb includono un dominio .it gratuito. Gli utenti possono tuttavia scegliere un dominio di primo livello generico (gTLD) che identifica meglio la propria attività commerciale. Grazie alla promozione attualmente in corso è possibile ottenere un dominio .store con lo sconto dell'80% per un anno.

Dominio .store a 9,90 euro/anno

Da oltre 10 anni è stato “liberalizzato" l'uso dei nomi di dominio. Invece degli storici .com, .org, .net, .gov, .edu e .mil, oltre a quelli geografici (come il .it in Italia), oggi è possibile utilizzare centinaia di gTLD che indicano l'argomento trattato su un sito web oppure l'attività commerciale dell'azienda. Il dominio .store, lanciato nel mese di giugno 2016, può essere sfruttato principalmente per i siti di e-commerce, in modo simile al dominio .shop. L'utente deve solo leggere la parte finale dell'URL per capire subito il contenuto del sito.

Keliweb consente di registrare il dominio .store al costo di 9,90 euro per un anno, invece di 50,00 euro (sconto dell'80%). L'utente deve inserire il nome nell'apposito campo, quindi attendere la verifica della disponibilità che verrà confermata nella pagina successiva.

La registrazione del dominio include anche la gestione dei DNS e il servizio Privacy. Quest'ultimo consente di nascondere nel database Whois alcune informazioni relative all'intestatario del dominio (nome, indirizzo, città, numero di telefono, email e altre). Prima di concludere l'acquisto è possibile aggiungere un piano di hosting e un indirizzo email con 1 GB di spazio.