Keliweb: hosting con dominio gratis a partire da 14,90 Euro l'anno!

Siete alla ricerca di un servizio hosting di qualità ed economico? Volete approfittare degli sconti del Black Friday anticipato lanciati da molte aziende del settore? Keliweb ha proprio ciò che ti serve: ben quattro piani di hosting, sia low cost che multi-sito, in offerta per pochi giorni. Si parte da 14,90 Euro all’anno, un prezzo davvero da non perdere!

Hosting Keliweb: feature incluse e prezzi

Keliweb è una delle aziende più popolari in Italia per quanto concerne l’hosting di siti, anche WordPress, e operazioni con server e cloud. La società italiana sin dal 2009 fornisce servizi per il Web soddisfando le esigenze dei loro clienti grazie anche al supporto tecnico 24 ore su 24, sette giorni su sette. Inoltre, i datacenter DC2 con SLA “superiore al 99,99%” garantiscono massima sicurezza.

I piani proposti da Keliweb variano a seconda delle necessità dei clienti. Si parte dal piano base e si arriva al “TOP” offerto dall’azienda:

KeliUser : 5 GB di SSD per lo spazio Web, 10 caselle di posta, 1 database, certificato SSL e HTTP/2, pannello DirectAdmin e dominio gratis per sempre, a 14,90 Euro all’anno IVA esclusa;

: 5 GB di SSD per lo spazio Web, 10 caselle di posta, 1 database, certificato SSL e HTTP/2, pannello DirectAdmin e dominio gratis per sempre, a 14,90 Euro all’anno IVA esclusa; KeliPRO : 10 GB di SSD per spazio Web, 50 e-mail, 5 database, certificato SSL e HTTP/2, pannello cPanel, dominio gratuito per sempre e Backup Plus per salvare il sito da eventuali problemi tecnici, ripristinando i file persi quando necessario. I costi scendono del 50%, a 19,90 Euro all’anno IVA esclusa;

: 10 GB di SSD per spazio Web, 50 e-mail, 5 database, certificato SSL e HTTP/2, pannello cPanel, dominio gratuito per sempre e Backup Plus per salvare il sito da eventuali problemi tecnici, ripristinando i file persi quando necessario. I costi scendono del 50%, a 19,90 Euro all’anno IVA esclusa; KeliCMS : hosting ottimizzato per server CMS, con 20 GB di spazio Web, e-mail e database illimitati, certificato SSL e HTTP/2, pannello cPanel, dominio gratuito per sempre e Backup Plus, il tutto per 29,50 Euro all’anno IVA esclusa;

: hosting ottimizzato per server CMS, con 20 GB di spazio Web, e-mail e database illimitati, certificato SSL e HTTP/2, pannello cPanel, dominio gratuito per sempre e Backup Plus, il tutto per 29,50 Euro all’anno IVA esclusa; KeliTOP: soluzione multisito per gestire fino a 10 portali con un piano unico. Vengono offerti 100 GB di SSD per lo spazio web, e-mail e database illimitati. Non mancano poi certificato SSL e HTTP/2, pannello cPanel, dominio gratuito per sempre e Backup Plus. Il prezzo, in questo caso, è pari a 89,50 Euro all’anno IVA esclusa anziché 179 Euro.

Tutti i piani citati offrono servizi avanzati come firewall, antimalware, SiteBuilder per preparare il sito rapidamente, sottodomini illimitati e, con le soluzioni più costose, anche multiPHP, accesso SSH e antispam avanzato. Attenti, però: le offerte varranno solo fino a lunedì 15 novembre 2021!