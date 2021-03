Interessante offerta di Keliweb per il web hosting. Gli utenti possono scegliere quattro piani per ospitare uno o più siti ad un prezzo bloccato per sempre. L’offerta è valida fino al 31 marzo, quindi è meglio approfittare dell’occasione prima di un eventuale aumento.

Keliweb: hosting a prezzo bloccato per sempre

I quattro piani di Keliweb per web hosting sono KeliUser, KeliPro, KeliCMS e KeliTOP. I primi tre sono indicati per utenti privati, professionisti e aziende che devono gestire un solo sito, mentre il quarto è adatto per un massimo di 10 siti. Le differenze sono quindi numerose: spazio di storage, numero di database e caselle di posta, servizi avanzati. Caratteristica comune è un dominio .it/.com/.eu sempre incluso nel prezzo.

KeliUser (19,90 euro/anno + IVA) offre 5 GB di spazio, 10 caselle di posta, un database SQL, certificato SSL, HTTP/2 e tool Sitebuilder per la creazione del sito senza usare il codice HTML. La protezione viene fornita tramite firewall e antimalware.

KeliPro (39,00 euro/anno + IVA) offre 10 GB di spazio su SSD, 50 caselle di posta, 5 database SQL, certificato SSL, HTTP/2, Sitebuilder, cPanel, SSH e BackupPlus. La protezione viene fornita tramite firewall, antimalware, antivirus e antispam.

KeliCMS (59,00 euro/anno + IVA) offre 20 GB di spazio su SSD, caselle di posta e database SQL illimitati, certificato SSL, HTTP/2, Sitebuilder, cPanel, SSH, Node.js, Multi PHP e Backup Plus. La protezione viene fornita tramite firewall, antimalware, antivirus e antispam.

Infine, KeliTOP (179,00 euro/anno + IVA) offre 100 GB di spazio su SSD, caselle di posta e database SQL illimitati, certificato SSL, HTTP/2, Sitebuilder, cPanel, SSH, Multi PHP e Backup Plus. La protezione viene fornita tramite firewall, antimalware, antivirus e antispam. Anche se è un hosting condiviso, Keliweb offre risorse dedicate (CPU, RAM e I/O) con prestazioni simili a quelle di una soluzione cloud.