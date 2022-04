Keliweb: hosting reseller da 19,90 euro/mese

Oltre ai piani per clienti finali, Keliweb offre un servizio per reseller che acquistano uno spazio di hosting da rivendere ai loro clienti. Ciò permette di personalizzare il pacchetto in base alle diverse esigenze e quindi di assegnare le risorse necessarie. Il servizio di hosting reseller dell’azienda italiana include tre piani a partire da 19,90 euro/mese (IVA esclusa).

Keliweb: piani di hosting reseller

Il servizio di hosting reseller multidominio di Keliweb è indicato per web agency, web master o sviluppatori che possono gestire più siti da un unico pannello di controllo WHM. In base alle necessità dei clienti è possibile creare pacchetti personalizzati e assegnare le risorse, tenendo ovviamente conto dello spazio disponibile su SSD.

Quest’ultima è infatti la principale caratteristica che differenzia i tre piani: 75 GB per Developer, 100 GB per Studio e 200 GB per Agency. Il piano Developer permette di gestire un massimo di 50 account, mentre per gli altri due il numero è illimitato. Tutti offrono traffico mensile, database e caselle di posta illimitati. Un dominio (.it,.com o .eu) è gratis, mentre per gli altri (qualsiasi estensione) si può sfruttare lo sconto del 10%.

I piani hosting reseller includono il backup automatico ogni 24 ore con crittografia che permette il ripristino selettivo di file, email e database, senza interrompere l’operatività del sito. Altre caratteristiche sono: protocollo HTTP/2, certificato SSL, rispetto del GDPR, supporto multi PHP e uptime del 99,99%. I data center si trovano in Italia e sono protetti contro gli attacchi DDoS.

I prezzi (IVA inclusa) dei tre piani di hosting reseller sono 19,90 euro/mese (Developer), 39,90 euro/mese (Studio) e 49,90 euro/mese (Agency). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal e bonifico. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia di rimborso entro 15 giorni.

