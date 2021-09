Keliweb: hosting WordPress, sconto del 50%

Nuove interessanti promozioni di Keliweb per il servizio di hosting WordPress. Gli utenti possono approfittare di uno sconto del 50% sull'abbonamento per il primo anno a tre dei quattro piani disponibili. L'offerta dell'azienda italiana è valida fino al 30 settembre. Per il nuovo piano Start non ci sono invece scadenze, in quanto il risparmio è per sempre.

Keliweb: hosting WordPress da 29,90 euro/anno

Come si deduce dal nome, questo servizio di hosting prevede la preinstallazione del noto CMS WordPress (basta un clic nel pannello di controllo). È inoltre disponibile l'opzione Staging che consente di avere una copia del sito per effettuare modifiche e aggiornamenti, senza toccare la versione online. Tutti i piani offrono inoltre Backup Plus (ripristino singoli file e cartelle), storage su SSD, Google PageSpeed e protezione anti-malware.

Il piano WordPress Start (un sito) include un dominio gratuito (.it, .com o .eu), 2 vCore CPU, 2 GB di RAM, 5 GB di spazio, tre database MySQL, certificato SSL e protocollo HTTP/2. Il piano WordPress Play (un sito) offre 3 vCore CPU, 4 GB di RAM, 50 GB di spazio e 50 database MySQL.

Il piano WordPress Premium consente di gestire fino a 5 siti, quindi le risorse sono maggiori: 3 vCore CPU, 6 GB di RAM, 100 GB di spazio e database MySQL illimitati. Infine, il piano WordPress Corporate (fino a 10 siti) include 4 vCore CPU, 8 GB di RAM, 100 GB di spazio e database MySQL illimitati.

Questi sono i prezzi attuali (IVA esclusa):

WordPress Start: 29,90 euro/anno (per sempre)

(per sempre) WordPress Play: 39,50 euro/anno (primo anno)

(primo anno) WordPress Premium: 74,50 euro/anno (primo anno)

(primo anno) WordPress Corporate: 149,50 euro/anno (primo anno)

Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal e bonifico.