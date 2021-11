Keliweb Cyber Monday: sconti fino al 50%!

Keliweb, leader nel servizio hosting, sicurezza web, cloud, server e molto altro ancora, ha prolungato fino a lunedì 27 novembre le sue offerte per il weekend che ricade tra il Black Friday e il Cyber Monday.

Vediamo le promozioni più interessanti.

Keliweb offerte Cyber Monday

HOSTING

Hosting con dominio gratis! Scegli lo spazio web per il tuo sito internet da € 19.90 / anno.

Le proposte in totale sono 4:

KeliUser: da 9.95 euro

Kelipro: da 19.95 euro

KeliCMS: 29.59 euro

KeliTOP: 89.50 euro

WORDPRESS

Hosting ottimizzato. Hosting WordPress per progetti orientati alla crescita. Hosting WordPress ottimizzato.

Sono quattro le versioni offerte:

WordPress Start: 14.95

WordPress Play: 39.50

WordPress Premium: 74.50

WordPress Corporate: 149.50

CLOUD HOSTING

Piani con risorse dedicate. Soluzioni per siti web ad alto traffico. Hosting in Cloud. Hosting WordPress ottimizzato.

Anche qui le versioni proposte sono 4:

Cloud H1: 12.45 euro

Cloud H2: 17,45 euro

Cloud H3: 22,25 euro

Cloud H4: 27,45 euro

VPS

Server virtuali in Cloud. Scopri di più sui nostri server virtuali. da € 4.90 / mese

Se non sai cosa scegliere, c'è anche un numero verde dedicato: 800.97.40.99, con un account manager che ti aiuterà nella scelta.

La proposta più scelta tra le 5 disponibili è Value. Che presenta queste caratteristiche:

CPU: 4 vCore

RAM: 4 GB

Storage: 150 GB SSD

Backup: Frequenza 4 gg

vps linux vps windows

PROMO -50% € 14 .95 + IVA/mese anziché € 29.90.

Piani hosting di Keliweb ottimizzati per WordPress, Joomla, Prestashop, Magento

Keliweb ha lanciato anche diverse offerte per quanto concerne i CMS più popolari:

WordPress: Soluzione ideale per blog e siti web

Joomla: Per la gestione di siti vetrina e community

PrestaShop: Hosting configurato per siti ecommerce

Magento: Servizi per siti ecommerce ad alto traffico

A partire da € 7.90/mese e dominio gratis per sempre!

Perché scegliere offerte Cyber Monday Keliweb

Keliweb offre da anni massima qualità e continuità di servizio. Queste alcune caratteristiche del suo servizio:

SICUREZZA MASSIMA PROTEZIONE: doppia protezione anti-DDoS e sistema antispam per le tue email ASSISTENZA 24/7 ESPERIENZA DECENNALE sicurezza hosting provider performance hosting provider AFFIDABILITÁ CONNETTIVITÀ MULTICARRIER ridondata a garanzia della tua business continuity HARDWARE ENTERPRISE: per fornirti soluzioni più performanti e affidabili

CONSULENZA DEDICATA: un account manager sempre a tua disposizione

Keliweb e il clouding

Non manca poi il servizio per il Clouding. Grazie alle soluzioni IT e Cloud Advanced potrai creare soluzioni personalizzate, per progetti che necessitano di risorse dedicate e scalabili, e rispondere con facilità alle esigenze dei tuoi clienti.

Più precisamente, per il clouding Keliweb offre:

Virtual Datacenter

Load Balancing

SaaS e PaaS

Cloud Backup

Fatturazione elettronica

Housing

Cloud Hosting

I numeri di Keliweb