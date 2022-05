Keliweb, tutte le offerte di Hosting in corso

Keliweb ha come massimo obiettivo quello di garantire la massima qualità e continuità di servizio. Senza però disdegnare la sicurezza, con una doppia protezione anti-DDoS e sistema antispam per le tue email.

Keliweb offre assistenza clienti 24/7, per una rapida risoluzione di ogni problematica. La società punta ad accompagnarti nel futuro delle imprese 4.0, con un’altissima performance hosting provider.

L’utente beneficerà di una Connettività Multicarrer, ridondata a garanzia della tua business continuity, ma anche soluzioni più performanti e affidabili. Ed ancora, un account manager sempre a tua disposizione.

Keliweb offre una marcia in più al proprio business. Grazie alle soluzioni IT e Cloud Advanced potrai creare soluzioni personalizzate, per progetti che necessitano di risorse dedicate e scalabili, e rispondere con facilità alle esigenze dei propri clienti.

Scopriamo di più sui servizi di Keliweb e le offerte in corso.

Keliweb cosa offre

Ecco alcuni dei servizi offerti:

Virtual Datacenter

Load Balancing

SaaS e PaaS

Cloud Backup

Fatturazione elettronica

Housing

Cloud Hosting

Registrazione dominio

Trasferimento dominio

Pubblica Amministrazione

VPS Cloud

Server dedicati

CDN

Certificati SSL

Posta Elettronica Certificata

Supporto managed

Questi invece alcuni numeri significativi:

25000 +Clienti che ci hanno già scelto nodi CDN

180 + Nodi CDN attivi in tutto il mondo

4 Certificazioni ISO: 27001, 27017, 27018

Kaliweb offerte

Vediamo ora quali sono le offerte in corso per Kaliweb

I migliori piani hosting a partire da € 11 .95 +IVA/anno. -50% DI SCONTO

VPS Virtual Private

Server Scalabilità delle risorse, flessibilità e potenza del Cloud per siti ad alto traffico a partire da € 4 .90

Hosting Reseller Multidominio

Scegli un hosting per rivenditori e gestisci tutti i tuoi clienti in modo facile e veloce. a partire da € 19 .90

Hosting su misura per i tuoi progetti

Performance, sicurezza e velocità per il tuo spazio web. Dominio .it Gratis per sempre, Sitebuilder Incluso, Backup Incluso

Piani hosting ottimizzati per WordPress, Joomla, Prestashop, Magento

WordPress: Soluzione ideale per blog e siti web

Joomla: Per la gestione di siti vetrina e community

PrestaShop: Hosting configurato per siti ecommerce

Magento: Servizi per siti ecommerce ad alto traffico

A partire da € 7.90/mese con dominio incluso!

Dunque, la scelta è molto varia e protesa per ogni esigenza. A questo link troverai tutte le offerte in corso e, molto probabilmente, quella più adatta per la tua attività e per mettere in pratica le tue idee.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.