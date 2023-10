Keliweb: personalizza ora il tuo server VPS con risorse scalabili

Keliweb è un servizio totalmente italiano che mette a disposizione piani hosting di ogni tipologia, dal semplice host con WordPress, Joomla o altri content manager, a opzioni con hosting geodistribuito, piani per rivenditori e server VPS. Questi ultimi permettono di affittare e personalizzare delle risorse scalabili, che saranno interamente a vostra disposizione per i vostri progetti.

È possibile farlo a partire da soli 6,90€. Ecco i dettagli.

Keliweb: i server VPS nel dettaglio

Con Keliweb potete configurare il server VPS più adatto alle vostre esigenze. Scegliete tra 6 piani a partire da 1 a 16GB di RAM e da 20 a 300GB di spazio di archiviazione su SSD. In alternativa potete personalizzare interamente voi le risorse, scegliendo il numero esatto di vCPU, vRAM e spazio su disco SSD. Potete anche scegliere configurazioni consigliate per WordPress, Joomla, Magento, CPanel, Windows e altri scopi.

Trattandosi di un ambiente con macchina virtuale, avete a disposizione le risorse di un server fisico in maniera analoga a un server dedicato. Acquistando o personalizzando un piano, le risorse potranno interamente essere usate per le vostre necessità, installando qualsiasi tipo di sistema operativo. Tra i vantaggi che ne derivano c’è innanzitutto quello dell’abbattimento dei costi di mantenimento, poiché non viene acquistato o affittato fisicamente un server dedicato, oltre alla possibilità di avere risorse flessibili e scalabili.

Con Keliweb il traffico è illimitato: la connettività è di tipo flat, con velocità da 100Mbit/s senza limiti di traffico mensile. È inoltre disponibile un accesso amministratore, per un controllo totale della macchina virtuale e il supporto KVM. L’opzione Cloud Backup crea uno spazio d’archiviazione dove salvare in sicurezza i dati, in modo da ripristinare tutto con un piano Disaster Recovery all’occorrenza.

I sistemi sono protetti da filtraggio porte, protezione anti-DDoS e Synflood, per la massima protezione da attacchi malevoli che possono compromettere l’operatività.

Scegliete ora un server VPS Keliweb e beneficiate di un’assistenza sempre presente, 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.