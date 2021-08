Keliweb: sconto 30% per WordPress Premium

Tra le numerose offerte di Keliweb ci sono quelle per il servizio di web hosting. Gli utenti che devono installare un CMS possono approfittare dello sconto del 30% per il piano WordPress Premium. La promozione, valida fino al 31 agosto, consente di gestire fino a cinque siti con 104,30 euro/anno (IVA esclusa).

Keliweb WordPress Premium: 30% di sconto

Nel catalogo dell'azienda italiana ci sono quattro piani specifici per l'uso del noto CMS. WordPress Premium è quello più venduto perché offre la giusta combinazione tra caratteristiche prezzo. Gli utenti possono innanzitutto scegliere un dominio gratuito (.it, .com o .eu). Per installare WordPress sono disponibili 3 vCore CPU, 6 GB di RAM dedicata e uno spazio di 100 GB su SSD. Grazie alla migrazione assistita, il passaggio dal vecchio al nuovo provider avviene in maniera veloce e semplice.

Il piano WordPress Premium include inoltre: database illimitati, caselle email illimitate, certificato SSL, protocollo HTTP/2, supporto multiPHP, accesso SSH e protezione anti-malware. La gestione avviene tramite pannello cPanel. Molto utile il servizio Backup Plus che consente di effettuare operazioni di backup e ripristino del sito. Sono supportati anche i backup protetti dalla crittografia e il recupero di singoli file o cartelle.

L'abbonamento al piano WordPress Premium può essere sottoscritto al prezzo di 104,30 euro (IVA esclusa) per il primo anno. Al termine della promozione (31 agosto) e dal secondo anno il prezzo sarà 149,00 euro.