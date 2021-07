Keliweb: sconto 38% per trasferimento dominio

Keliweb è nota soprattutto per il servizio di hosting, ma l'azienda di Rende offre altre soluzioni a basso costo, come il trasferimento del dominio. Gli utenti che devono cambiare provider possono sfruttare l'attuale offerta per i domini .it, pagando solo 4,90 euro/anno, invece di 7,90 euro/anno.

Keliweb: trasferimento dominio .it con lo sconto

L'offerta di Keliweb sul trasferimento del dominio .it può essere sfruttata se il vecchio provider aumenta i prezzi, quando scade una promozione o solo perché la qualità del servizio è diminuita. La procedura è piuttosto semplice e rapida. È necessario innanzitutto rimuovere il blocco dominio e quindi chiedere al precedente fornitore il codice di autorizzazione (AuthCode/AuthInfo/EPP) da comunicare al nuovo provider.

Keliweb è anche Registrar, quindi il trasferimento del dominio .it terminerà entro 24 ore. L'avvio della procedura viene comunicata via email dal team dell'azienda calabrese. Una seconda email confermerà l'avvenuto trasferimento. Keliweb fornisce tutto il supporto tecnico necessario 24 ore su 24, 7 giorni su 7 via email, chat, telefono e ticket system.

Per effettuare il trasferimento del dominio è sufficiente digitare il nome in questa pagina e cliccare sul pulsante con la lente di ingrandimento. Nella pagina successiva viene mostrato il prezzo di 4,90 euro/anno (IVA esclusa) e il pulsante Prosegui (in basso).

Keliweb include anche la gestione DNS (si possono modificare i vari record dal pannello di controllo), l'opzione Privacy (si possono nascondere i dati personali su Whois) e il Redirect. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal e bonifico bancario.