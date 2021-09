Keliweb: sconto 50% per i piani WordPress

Interessante promozione sui piani di hosting di Keliweb. L'azienda di italiana con sede a Rende (Cosenza) offre WordPress Play e WordPress Premium con uno sconto del 50% fino a 1 novembre 2021. Come si deduce dal nome, i piani sono indicati per siti basati sul noto CMS. È sufficiente un clic nel pannello di controllo per l'installazione.

Keliweb: hosting WordPress da 39,50 euro/anno

La principale differenza tra i due piani di Keliweb è rappresentata dal numero di siti supportati e quindi le risorse hardware disponibili. WordPress Play è indicato per la creazione di un singolo sito, sfruttando 3 vCore CPU, 4 GB di RAM e 50 GB di spazio su SSD. Gli utenti troveranno inoltre 50 caselle di posta e 50 database MySQL.

Il piano WordPress Premium consente di gestire un massimo di 5 siti, per cui sono disponibili maggiori risorse: 3 vCore CPU, 6 GB di RAM e 100 GB di spazio su SSD. Entrambi i piani includono un dominio gratuito (.it, .com o .eu) e sottodomini illimitati, il tool per la migrazione dal vecchio provider, certificato SSL, protocollo HTTP/2, accesso SSH, supporto multiPHP e Backup Plus.

Grazie all'ambiente di Staging è possibile avere una copia del sito WordPress per effettuare modifiche e aggiornamenti, senza toccare la versione online. Sono inoltre disponibili varie ottimizzazioni SEO, il tool Google PageSpeed e la protezione anti-malware.

Questi sono i prezzi attuali con lo sconto del 50% per il primo anno: