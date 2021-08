Keliweb web hosting: sconto 30% per 10 siti web

Continuano le offerte dell'azienda italiana per il servizio di hosting. Tra le promozioni attualmente in corso (fino al 31 agosto) c'è quella che permette di sottoscrivere l'abbonamento a Keliweb KeliTOP pagando solo 125,30 euro/anno (IVA esclusa). Gli utenti possono utilizzare le risorse disponibili per ospitare fino a 10 siti web.

KeliTOP: hosting multisito in offerta

KeliTOP è il piano di hosting Linux più completo tra quelli proposti da Keliweb, in quanto consente la gestione di 10 siti web. Le risorse hardware (dedicate anche in ambiente condiviso) sono state quindi scelte per garantire le massime prestazioni: due vCPU, 8 GB di RAM, 100 GB di spazio su SSD, database MySQL illimitati, caselle email illimitate, dominio gratuito incluso (.it, .com o .eu), protocollo HTTP/2 e certificato SSL.

Tra le funzionalità avanzate ci sono Backup Plus (copia e ripristino del sito, singoli file o cartelle), firewall, antivirus e antispam, accesso SSH e supporto multiPHP. Non manca ovviamente il pannello di controllo cPanel. Keliweb offre inoltre tool per la migrazione di sito, email, database e file dal vecchio provider, oltre al tool Sitebuilder per la creazione dei siti.

I data center sono con indirizzi IP italiani e protetti da tecnologie anti-DDoS. L'azienda garantisce una continuità del servizio del 99,99% e il massimo rispetto della privacy. L'assistenza clienti è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (festivi inclusi) via ticket system, chat e telefono. L'abbonamento annuale costa 125,30 euro (IVA esclusa).