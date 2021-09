Keliweb web hosting: sconto 50% fino a novembre

Keliweb ha posticipato la scadenza delle promozioni al 1 novembre 2021, quindi gli utenti possono ancora sottoscrivere gli abbonamenti ai quattro piani di web hosting, sfruttando uno sconto fino al 50% rispetto al prezzo standard. La spesa minima necessaria per ospitare un sito è solo 14,90 euro/anno (IVA esclusa).

Keliweb: quattro piani di hosting in offerta

I quattro piani di web hosting Linux offerti dall'azienda italiana sono KeliUser, KeliPRO, KeliCMS e KeliTOP. Ognuno di essi è indicato per determinati obiettivi e pertanto sono disponibili le risorse hardware adeguate. Molte caratteristiche sono comuni: dominio (.it, .com o .eu) gratuito, sottodomini illimitati, certificato SSL, protocollo HTTP/2, tool Site Builder, protezione antimalware e firewall.

Il piano KeliUser, adatto per ospitare un sito personale, offre 5 GB di spazio su SSD, un database, 10 caselle di posta e pannello DirectAdmin. Il piano KeliPRO è indicato per l'attività professionale: 10 GB di spazio su SSD, 5 database, 50 caselle di posta, pannello cPanel, backup, antivirus, antispam e accesso SSH.

Come si deduce dal nome, il piano KeliCMS è ottimizzato per i principali CMS. Ci sono 20 GB di spazio, database e caselle di posta illimitati, supporto per diverse versioni di PHP. Infine, KeliTOP è una soluzione multi-sito che consente di ospitare fino a 10 siti, sfruttando 100 GB di spazio, database e caselle di posta illimitati, ma soprattutto risorse dedicate (2 vCore CPU e 8 GB di RAM).

I prezzi (IVA esclusa) per il primo anno sono:

KeliUser: 14,90 euro/anno (-25%)

(-25%) KeliPRO: 19,50 euro/anno (-50%)

(-50%) KeliCMS: 29,50 euro/anno (-50%)

(-50%) KeliTOP: 89,50 euro/anno (-50%)

Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 15 giorni. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal o bonifico.