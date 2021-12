Kena tenta i clienti Iliad e MVNO con 100 giga e minuti illimitati

Tra gli operatori di telefonia italiani, una delle aziende che più di tutte punta sulle offerte riservate ai clienti di altri operatori è sicuramente Kena. Proprio per questo motivo, oggi vogliamo parlarvi di una delle ultime presentate al pubblico e che offre ben 100 giga e minuti e messaggi illimitati ad un prezzo davvero conveniente. Ma andiamo con ordine e vediamo nello specifico di cosa si tratta.

Kena 7,99 Special per accaparrarsi i clienti Iliad e MVNO

Come sicuramente saprete, con MVNO si fa riferimento a tutti gli operatori di telefonia virtuali e che in genere si servono dei servizi messi a disposizione dagli operatori principali (TIM, Vodafone, WINDTRE e altri) per erogare la propria offerta.

Questo significa che, oltre ai clienti Iliad, soltanto coloro che dispongono di una SIM Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb, Feder Mobile, Professional Link, China Mobile, Telmekon, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Wing Mobile e Withu Mobile potranno attivare la promozione 7,99 Special di Kena.

Cosa offre Kena 7,99 Special

Il nome stesso della promozione suggerisce il prezzo del piano: solo 7,99 euro al mese per ottenere 100 giga e minuti e messaggi illimitati sulla propria SIM. Inoltre, l'attivazione e la consegna della SIM saranno assolutamente gratuiti.

La linea internet a disposizione sarà la rete 4G di TIM fino ad un massimo di 40 Mbps. Non mancherà neppure la possibilità di sfruttare un quantitativo fisso di GB in Europa, ovvero di 5,5GB in 3G al mese.

Per poter attivare la promozione sarà possibile raggiungere direttamente la pagina dedicata e richiedere il tutto comodamente da casa (anche la portabilità del numero ovviamente) in maniera completamente gratuita. In alternativa, si potranno eseguire gli stessi passaggi anche dall'app Kena per smartphone Android e iOS, prezzo tutti i negozi e gli stand autorizzati, oppure chiamando il servizio di assistenza clienti.

Attualmente non sembra essere dichiarata alcuna data di scadenza, ma vale la pena cercare di accaparrarsela immediatamente per evitare di perdere questa ottima opportunità ad un prezzo davvero invidiabile. Ricordiamo infatti ancora una volta che la linea messa a disposizione da Kena sarà quella di TIM, sicuramente con una copertura pressoché totale su tutto il territorio nazionale.