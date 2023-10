Kena: 100 GIGA extra a meno di 7 euro al mese

Kena Mobile ha recentemente lanciato un’offerta straordinaria che include 100 GB extra al prezzo mensile di soli 6,99 euro.

Come sempre, Kena Mobile si distingue per le sue promozioni senza restrizioni e vincoli. Questa esclusiva promozione è disponibile sia per i nuovi clienti che desiderano attivare una nuova linea, sia per coloro che desiderano trasferire il proprio numero da determinati gestori virtuali, che verranno elencati successivamente.

I dettagli della promo di Kena Mobile

Kena 6,99 130GB Promo Plus è il piano tariffario che offre 130 gigabyte di traffico dati su una rete 4G fornita da TIM, con una velocità di connessione di 30 Mbps sia in upload che in download.

Include minuti illimitati verso tutti gli operatori mobili e fissi, senza alcun costo di attivazione della chiamata, 200 SMS verso tutti i numeri mobili nazionali e ulteriori 100GB come regalo per 6 mesi.

Tutto questo è disponibile ad un prezzo incredibile! Parliamo di soli 6,99 euro al mese, con il primo mese offerto da Kena.

In aggiunta, con l’attivazione della funzione di Ricarica Automatica, è possibile ottenere gratuitamente ogni mese un ulteriore quantitativo di 50 gigabyte.

Inoltre, all’interno del canone mensile sono inclusi anche 7 gigabyte di traffico dati che, grazie agli accordi sul roaming, possono essere usati ogni mese in tutta Europa.

Per aderire a questa promo in portabilità, bisogna provenire dai seguenti operatori:

Iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, Coop Voce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile e Withu.

Come alternativa, la promo è disponibile anche per coloro che richiedono una nuova numerazione. A partire dal 13 settembre 2023, Kena offre non solo il primo mese gratuito, ma anche il costo di attivazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.