Kena: 130GB e 10€ di Buono Amazon a 7,99€

Kena ripropone la sua PROMO con 130 Giga che mette a disposizione anche un Buono Amazon del valore di 10 euro. Tutto questo a meno di 8 euro al mese. Il voucher da utilizzare nello store online è valido solo per chi porta il proprio numero in Kena Mobile entro le ore 10 del 7 Giugno 2022.

Mettetevi comodi! Ora daremo un’occhiata alla promozione in questione.

Kena: 130 Giga a 7,99€ con Buono Amazon

La promozione offre ben 130 Giga di traffico internet in 4G a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload sotto rete TIM, minuti senza limiti di chiamate verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 500 SMS sempre verso qaulsiasi gestore. Tutto questo a soli 7,99 euro ogni mese con addebito su credito residuo e senza nessun vincolo. Compreso nel canone mensile troviamo anche ben 5,5 Giga di traffico dati in 3G da utilizzare per i viaggi in tutta Europa.

Questa tariffa non avrà alcun aumento nell’arco dei mesi. Kena infatti si impegna a mantenere bloccato il prezzo per tutta la permanenza dei clienti con questa promo senza cambiare prezzo o bundle.

L’offerta telefonica in questione è dedicata ad un target specifico di clienti che intendono cambiare gestore e che provengono da Iliad, Poste Mobile, Fastweb, Feder Mobile, Professional Link, Elite Mobile, China Mobile, Telmekon, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Wing Mobile e Withu Mobile.

Dunque, per ottenere il coupon Amazon bisognerà attivare questa promo soltanto provenendo da questi virtuali. Non è possibile riscattare il voucher se ad esempio si richiede una nuova scheda.

Costi ed altro

Per attivare questa promo con il Buono Amazon da 10€ è necessario corrispondere un importo iniziale pari a 1,99 euro una tantum. Il costo della SIM così come quello relativo alla spedizione sono entrambi completamente gratuiti.

