 Kena: 200 Giga in 5G su rete TIM a 5,99 euro al mese e SIM gratuita
Per i clienti che scelgono di portare il loro numero in Kena da Iliad, ho. Poste Mobile, Lyca Mobile, CoopVoce, Fastweb e altri MVNO.
Telecomunicazioni 5g
Se si sta valutando il passaggio a un nuovo operatore e si vuole il 5G a un prezzo concorrenziale, segnaliamo la possibilità di passare a Kena sottoscrivendo l’offerta da 200 Giga in 5G su rete TIM a 5,99 euro al mese. La proposta è valida fino a inizio febbraio per i clienti provenienti da Iliad, ho. Mobile, Lyca Mobile, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb, 1 Mobile e altri MVNO.

Oltre al vantaggio del 5G a un prezzo concorrenziale, l’offerta di Kena prevede anche la SIM gratuita e 9 Giga al mese per navigare in Europa senza dover pagare i costi del roaming. Per quanto riguarda il contributo di attivazione, quest’ultimo è pari a 4 euro.

I servizi Ricarica Automatica e Restart

Per ottenere 200 Giga di Internet 5G al mese occorre attivare il servizio di Ricarica Automatica: l’attivazione richiede l’utilizzo di una carta di credito o di PayPal e si può procedere sia in fase di acquisto sia dall’area clienti MyKena da sito web o applicazione se si è già in possesso di una SIM dell’operatore Kena.

Un altro servizio a disposizione è Restart, funzionalità che consente di anticipare il rinnovo dei contenuti della propria offerta per avere di nuovo Giga, minuti e SMS previsti dalla propria offerta per un altro mese. In automatico, tutti i rinnovi successivi avverranno nella stessa data in cui si è usato il servizio Restart.

Tornando invece alla connessione 5G, Kena Mobile chiarisce che la velocità massima in download è di 250 Mbps, mentre in upload si spinge fino a 75 Mbps. I due valori appena indicati sono validi sul territorio nazionale, mentre all’estero dipendono dall’operatore con cui TIM ha accordi in questo o quell’altro Paese.

Sempre a proposito di 5G, la SIM Kena è abilitata al servizio Dati 5G, per cui prima di sottoscrivere l’offerta è bene accertarsi che il proprio dispositivo sia compatibile con il 5G e che si risieda in un’area coperta dalla rete 5G di TIM.

Pubblicato il 15 gen 2026

Federico Pisanu
15 gen 2026
