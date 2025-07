Kena 5,99 Special: l'offerta dell'estate da 200 Giga è agli sgoccioli

Questi sono gli ultimi giorni per attivare Kena 5,99 Special, l’offerta dell’estate 2025 dell’operatore Kena Mobile da 200 Giga in 4G a 5,99 euro al mese. L’ultima data utile per approfittare della promozione è fissata per il 10 luglio: per sottoscrivere l’offerta c’è tempo fino alle ore 23:59, con la possibilità di effettuare l’iscrizione direttamente online sul sito ufficiale.

L’offerta di Kena Mobile si rivolge in particolare a coloro che non necessitano della rete 5G ma che allo stesso tempo hanno bisogno di molti Giga e di una copertura stabile come quella proposta da TIM, una delle migliori in assoluto nel nostro Paese. A tutto questo poi si aggiungono 2 mesi di rinnovo gratuiti.

200 Giga anziché 100 con il servizio di ricarica attivo

L’offerta 5,99 Special di Kena è sottoscrivibile per chi richiede la portabilità del proprio numero da Iliad, CoopVoce e Digi Mobile. Inclusi vi sono 200 Giga su rete 4G TIM, minuti illimitati di chiamate verso tutti e 200 SMS. Per beneficiare dei 200 Giga ogni mese occorre attivare il servizio di ricarica automatica, altrimenti si avranno a disposizione 100 Giga.

Pollice in alto anche per la velocità di connessione: in download si raggiungono fino a 60 Mbps e in upload fino a 30 Mbps. Si tratta di due valori che ricalcano la proposta degli altri operatori, consentendo a chiunque di completare le proprie attività nel migliore dei modi e senza alcun tipo di interruzione.

Dato poi che siamo in estate, sottolineiamo che l’offerta di Kena in questione comprende anche 8 Giga per navigare in Europa senza pagare i costi del roaming, un quantitativo più che sufficiente per coprire le necessità di un soggiorno fuori dall’Italia della durata di 5-7 giorni. Sempre a questo proposito confermiamo che la SIM Kena è abilitata al servizio voce su 4G (VoLTE) e alla navigazione in hotspot.