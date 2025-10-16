 Kena 5G: 200 Giga, zero vincoli, primi due mesi gratis
Kena porta il 5G a tutti: offerte chiare, zero vincoli, copertura TIM e fino a 450 Giga al mese. Tutto gestibile via app, con libertà totale.
Telecomunicazioni 5g
Sei alla ricerca di un’offerta 5G veloce, semplice e senza pensieri? Kena ha creato la risposta perfetta per chi vuole tutta la potenza del 5G TIM senza rinunciare alla libertà. Niente contratti complicati, niente costi nascosti: solo Giga, minuti illimitati e la massima trasparenza. Con le nuove offerte Kena 5G, attivabili fino al 29 ottobre, puoi navigare fino a 250 Mbps, scegliere la formula che preferisci e gestire tutto direttamente online — in pochi minuti, dal tuo smartphone.
Perché la connettività oggi non è solo una questione di velocità, ma di semplicità e controllo.

5G per tutti, senza complicazioni

Kena 5G è pensata per chi cerca prestazioni elevate a un prezzo accessibile. Tutte le offerte includono minuti illimitati, 200 SMS e una grande quantità di Giga per navigare alla massima velocità su rete TIM, che copre oltre il 99% della popolazione italiana.

  • Offerta da 5,99 € al mese
    Per clienti ILIAD, CoopVoce e DIGI Mobile: 100  Giga, minuti illimitati, 200 SMS e 5G incluso. Attivazione, SIM e consegna gratuite. I primi due mesi sono gratis con ricarica automatica.

  • Offerta semestrale da 29,99 € ogni 6 mesi
    Per nuovi numeri o clienti di altri operatori: 200 Giga, minuti illimitati e 200 SMS. Nessun vincolo e rinnovo dopo sei mesi.

  • Offerta da 7,99 € o 9,99 € al mese
    Fino a 450 Giga, 5G incluso e attivazione gratuita fornendo i consensi commerciali. Perfetta per chi vuole navigare senza limiti.

100 giga aggiuntivi con ricarica automatica

Con Kena, ogni offerta è senza penali e senza costi extra. Nessun vincolo di durata e massima flessibilità per cambiare piano o disdire quando si desidera. Inoltre, con l’opzione Ricarica Automatica, si ottengono 100 GB aggiuntivi al mese.

E se i Giga finiscono prima del rinnovo, c’è il servizio Restart, che consente di anticipare il rinnovo dell’offerta mantenendo lo stesso prezzo.

Novità: eSIM e smartphone senza vincoli

Kena guarda al futuro con soluzioni digitali sostenibili. Con la nuova eSIM, l’attivazione è istantanea, senza plastica e con massima praticità tramite SPID o video selfie.
In collaborazione con Subbyx, Kena propone anche smartphone senza vincoli con il 10% di sconto esclusivo per i propri clienti.  Per conoscere l’offerta completa di Kena Mobile clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 ott 2025

