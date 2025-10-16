Kena 5G: 200 Giga, zero vincoli, primi due mesi gratis

Sei alla ricerca di un’offerta 5G veloce, semplice e senza pensieri? Kena ha creato la risposta perfetta per chi vuole tutta la potenza del 5G TIM senza rinunciare alla libertà. Niente contratti complicati, niente costi nascosti: solo Giga, minuti illimitati e la massima trasparenza. Con le nuove offerte Kena 5G, attivabili fino al 29 ottobre, puoi navigare fino a 250 Mbps, scegliere la formula che preferisci e gestire tutto direttamente online — in pochi minuti, dal tuo smartphone.

Perché la connettività oggi non è solo una questione di velocità, ma di semplicità e controllo.

5G per tutti, senza complicazioni

Kena 5G è pensata per chi cerca prestazioni elevate a un prezzo accessibile. Tutte le offerte includono minuti illimitati, 200 SMS e una grande quantità di Giga per navigare alla massima velocità su rete TIM, che copre oltre il 99% della popolazione italiana.

Offerta da 5,99 € al mese

Per clienti ILIAD, CoopVoce e DIGI Mobile: 100 Giga, minuti illimitati, 200 SMS e 5G incluso. Attivazione, SIM e consegna gratuite. I primi due mesi sono gratis con ricarica automatica.

Offerta semestrale da 29,99 € ogni 6 mesi

Per nuovi numeri o clienti di altri operatori: 200 Giga, minuti illimitati e 200 SMS. Nessun vincolo e rinnovo dopo sei mesi.

Offerta da 7,99 € o 9,99 € al mese

Fino a 450 Giga, 5G incluso e attivazione gratuita fornendo i consensi commerciali. Perfetta per chi vuole navigare senza limiti.

100 giga aggiuntivi con ricarica automatica

Con Kena, ogni offerta è senza penali e senza costi extra. Nessun vincolo di durata e massima flessibilità per cambiare piano o disdire quando si desidera. Inoltre, con l’opzione Ricarica Automatica, si ottengono 100 GB aggiuntivi al mese.

E se i Giga finiscono prima del rinnovo, c’è il servizio Restart, che consente di anticipare il rinnovo dell’offerta mantenendo lo stesso prezzo.

Novità: eSIM e smartphone senza vincoli

Kena guarda al futuro con soluzioni digitali sostenibili. Con la nuova eSIM, l’attivazione è istantanea, senza plastica e con massima praticità tramite SPID o video selfie.

In collaborazione con Subbyx, Kena propone anche smartphone senza vincoli con il 10% di sconto esclusivo per i propri clienti. Per conoscere l’offerta completa di Kena Mobile clicca qui.