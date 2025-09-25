Kena 5G: la velocità TIM a partire da 5,99€ al mese

Con Kena 5G la connettività diventa accessibile, veloce e senza complicazioni. Tariffe chiare, zero vincoli e la rete TIM garantiscono prestazioni fino a 250 Mbps, con offerte che partono da soli 5,99€ al mese e includono minuti illimitati, centinaia di giga e i primi due mesi gratis.
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Pubblicato il 25 set 2025
