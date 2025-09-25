 Kena 5G: la velocità TIM a partire da 5,99€ al mese
Kena 5G offre tariffe semplici e trasparenti: fino a 450 GB, minuti illimitati, eSIM, copertura TIM, 5G incluso e primi due mesi gratis.
Telecomunicazioni 5g
Con Kena 5G la connettività diventa accessibile, veloce e senza complicazioni. Tariffe chiare, zero vincoli e la rete TIM garantiscono prestazioni fino a 250 Mbps, con offerte che partono da soli 5,99€ al mese e includono minuti illimitati, centinaia di giga e i primi due mesi gratis.

Scopri l’offerta di Kena Mobile

Offerte 5G per tutti i profili

Per i clienti in arrivo da Iliad, CoopVoce e Digi Mobile, l’offerta di punta prevede 200 GB con ricarica automatica, minuti illimitati e 200 SMS a soli 5,99€ al mese, con i primi due mesi gratis e SIM, attivazione e consegna incluse. Attivando entro il 30 settembre, il 5G fino a 250 Mbps è incluso senza costi aggiuntivi.

Chi cerca una soluzione senza pensieri può optare per il pack semestrale da 200 GB a 29,99€ ogni 6 mesi, ideale per chi preferisce pagare una sola volta e dimenticarsi dei rinnovi mensili.

Sono disponibili anche altre varianti con più giga:

  • 350 GB a 7,99€ al mese

  • 450 GB a 9,99€ al mese
    Tutte con 5G incluso, minuti illimitati e 200 SMS.

Libertà e zero costi nascosti

Kena conferma la propria filosofia: nessun vincolo, nessuna penale, nessun costo extra. Grazie alla rete TIM, la copertura raggiunge il 99% della popolazione e permette di navigare fino a 250 Mbps.

Con l’opzione Ricarica Automatica si ottengono 100 GB extra ogni mese, mentre con il servizio Restart si può anticipare il rinnovo della propria offerta in caso di esaurimento dei giga.

Gestione digitale con MyKena

Tutto è a portata di mano: con l’app MyKena si possono gestire più linee, controllare credito e consumi, ricaricare e persino cambiare offerta in pochi secondi. È disponibile anche il supporto virtuale KenAI, che guida i clienti nelle operazioni più comuni.

Novità: eSIM e smartphone a rate

Oltre alle SIM tradizionali, è ora disponibile l’eSIM Kena, che elimina la plastica e consente un’attivazione ancora più rapida tramite SPID o video selfie.
In più, grazie alla partnership con Subbyx, è possibile avere lo smartphone desiderato senza vincoli, con il 10% di sconto dedicato agli utenti Kena. Per conoscere l’offerta completa di Kena Mobile 5G clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 25 set 2025

Lucrezia Cerbara
25 set 2025
