Kena Black Friday: ecco la PROMO definitiva

Anche Kena, come altri gestori di telefonia, ha deciso di fare uscire una PROMO esclusiva per il Black Friday.

L’offerta ha un prezzo mensile accessibile a tutti. Stiamo parlando infatti di soli 6,99 euro al mese.

Inoltre, l’operatore low-cost di TIM regala a tutti i suoi nuovi clienti un mese gratis di offerta e ben 100 Giga per 6 mesi.

Kena Mobile Black Friday: i dettagli

La tariffa esclusiva è disponibile ONLINE e nei punti vendita abilitati per un breve periodo.

Quest’offerta è richiedibile solo per chi cambia operatore e proviene da Iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lyca Mobile, Coop Voce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu Italia, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile e Withu.

In alternativa, la stessa promozione è disponibile anche per chi vuole un nuovo numero.

La promozione in questione offre 130 Giga di internet in LTE fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, minuti senza limiti verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 200 messaggi verso tutti gli operatori mobili. Inoltre, in regalo troviamo anche 100GB per un semestre e 7 Giga inclusi per navigare in roaming.

L’offerta a meno di 7 euro mensili non prevede vincoli contrattuali e include il Servizio VoLTE che permette di chiamare in alta qualità. Per avere più internet a disposizione esiste un meccanismo gratuito che permette di avere 50 Giga in più di traffico dati. Basterà attivare il Servizio di Ricarica Automatica ed attendere l’SMS di attivazione.

Costi ed altro

Il costo di attivazione è completamente gratuito. La spedizione della SIM è anch’essa completamente GRATIS.

