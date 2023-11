Kena Black Friday: ora con Buono Amazon da 10€

Kena Mobile continua a proporre la sua PROMO Black Friday con una gradita novità. In queste ore, per tutti coloro i quali passeranno al virtuale ex Noverca ci sarà un Buono Amazon da 10 euro in omaggio. Il tutto senza alcun vincolo contrattuale.

Oltre a questa incredibile iniziativa, sono sempre compresi i 100 Giga extra per 6 mesi, la gratuità del costo di attivazione e quello relativo alla spedizione. Inoltre, è possibile aggiungere al bundle mensile ulteriori 50 Giga con la Ricarica Automatica attiva.

Kena Mobile Black Friday: i dettagli

L’offerta di punta comprende:

230 Giga di base su rete 4G di TIM con picchi di velocità massima di 60 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload .

di base su rete di TIM con picchi di velocità massima di in e fino a in . minuti senza limiti verso tutti i gestori sia mobili che fissi in tutta Italia.

verso tutti i gestori sia mobili che fissi in tutta Italia. 200 SMS verso qualsiasi operatore mobile nazionale.

100 Giga aggiuntivi gratuiti per 6 mesi.

gratuiti per 6 mesi. 7GB di traffico internet da utilizzare in roaming .

di traffico internet da utilizzare in . Servizio VoLTE.

Buono Amazon da 10€ disponibile solo per chi porta il proprio numero.

da disponibile solo per chi porta il proprio numero. Attivazione e spedizione SIM GRATIS.

L’offerta in questione è compatibile con l’iniziativa del Buono Amazon solo passando da Iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lyca Mobile, Coop Voce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu Italia, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile e Withu.

La tariffa a meno di 7 euro al mese è disponibile anche per chi richiede un nuovo numero senza però il buono da 10€.

Costi ed altro

Quest’offerta in portabilità è attivabile ONLINE con il Voucher Amazon disponibile solo dalle ore 10:00 del 22 Novembre 2023 fino alle 10:00 del 29 Novembre 2023.

Il costo di attivazione e quello relativo alla spedizione della SIM sono completamente a carico di Kena.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.