 Kena, il regalo di un'estate a tutta: 200 Giga in 5G e primi 2 mesi gratis
L'offerta 5G di Kena Mobile si rivolge ai clienti che richiedono la portabilità del vecchio numero da Iliad, CoopVoce Digi Mobile.
Per quanti quest’estate stanno valutando un cambio per la loro offerta mobile, segnaliamo il regalo di Kena con la sua 5,99 Special, con 200 Giga su rete 5G TIM, più i primi due mesi gratuiti. L’offerta in questione prevede un costo di 5,99 euro al mese e include anche minuti illimitati, 200 SMS e 8 Giga al mese per navigare in Europa.

Il contributo di attivazione di 5,99 Special dell’operatore Kena è gratuito. Per attivare la proposta è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata del sito Kena Mobile, cliccare sul tasto Acquista e compilare i campi richiesti. L’offerta si rivolge agli utenti che richiedono la portabilità del vecchio numero da Iliad, CoopVoce e Digi Mobile.

Che cosa include l’offerta 5,99 Special 5G di Kena Mobile

Con l’offerta 5,99 Special gli utenti beneficiano innanzitutto di 200 Giga in 5G, a patto di attivare il servizio di ricarica automatica. In caso contrario, invece, il quantitativo di Giga resta pari a 100.

Sempre a proposito di connessione, Kena si appoggia alla rete di TIM, sia con le offerte 4G sia con quelle 5G. La velocità massima raggiungibile dagli utenti è pari a 250 Mbps, come viene indicato nelle condizioni dell’offerta sul sito ufficiale di Kena, un valore più che sufficiente per soddisfare tutte le proprie esigenze.

Qualora i Giga dovessero terminare prima del rinnovo, Kena propone ai suoi clienti la funzionalità Restart, tramite la quale è possibile anticipare il rinnovo e riavere così a disposizione tutti i 200 Giga dell’offerta. Infine, sono inclusi anche minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili, 200 SMS e 8 Giga dedicati al mese per navigare in uno dei Paesi dell’Unione europea.

La nuova offerta in 5G di Kena Mobile, rivolta esclusivamente ai clienti Iliad, CoopVoce e Digi Mobile, è valida per un periodo di tempo limitato. Vi confermiamo che l’attivazione è gratuita, così come sono gratis i primi due mesi.

Pubblicato il 11 ago 2025

11 ago 2025
