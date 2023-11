Kena Mobile: 130 GB, 1 mese gratis e 100 GB extra a 6,99 euro

Kena Mobile è l’operatore noto per le sue imperdibili promozioni, dedicate a chi cerca un’alternativa conveniente rispetto ai più costosi competitor. L’offerta Kena 6,99 130GB Promo Plus è una delle più apprezzate dagli utenti per il suo rapporto qualità-prezzo. Con questa straordinaria offerta, godrai di minuti illimitati per chiamare tutti i numeri fissi e mobili, 200 SMS verso tutti i dispositivi mobili e un incredibile pacchetto dati di 130 GB di internet 4G. Inoltre, avrai a disposizione 7 GB in roaming per navigare in Europa senza preoccupazioni. Ancora per un tempo limitato, Kena offre anche un ulteriore vantaggio a chi desidera attivare la sua offerta. Il primo mese è completamente gratuito, come anche l’attivazione della SIM (il costo è solitamente di 4,99 euro). Ma non è finita qui. Per i primi 6 mesi avrai anche altri 100 GB in omaggio.

Kena Mobile: goditi il grande calcio e film e serie TV con Kena TIMVision

L’offerta di Kena Mobile è sottoscrivibile sia per l’attivazione di una nuova SIM, sia se hai intenzione di cambiare operatore, mantenendo il tuo vecchio numero. La portabilità può essere effettuata da operatori come Iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, Spusu, ecc. (esclusi TIM, Vodafone e WindTRE). I nuovi clienti potranno anche approfittare di un’altra offerta, dedicata soprattutto agli appassionati di calcio. Si tratta di Kena TIMVision, che permette di guardare tutta la Serie A su DAZN e Infinity+ con le partite di Champions League al prezzo di 25,99€ al mese per i primi 2 mesi, (poi il prezzo passerà a 30,99€ al mese). Oltre al calcio, TIMVision offre un ampio catalogo di film e serie TV di Infinity+ e tutti i contenuti di Discovery+. L’offerta non ha vincoli e puoi disdire in qualsiasi momento.

Attivare l’offerta Kena 6,99 130 GB Promo Plus è molto semplice. Puoi farlo direttamente dal sito ufficiale di Kena, cliccando sul tasto “Acquista”, dall’app Kena Mobile (disponibile per Android e iOS) oppure chiamando il servizio clienti al numero 181. Che aspetti? Passa subito a Kena Mobile e goditi la libertà di navigare su internet senza preoccuparti del consumo della connessione dati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.