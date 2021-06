Discovery+ è Tennis, Ciclismo, Rugby: il meglio dello sport in streaming

Il Roland Garros ora, il Tour De France dal 26 giugno, gli US Open dal 30 agosto. Ma non solo: se si aggiungono l'Eurolega di basket, gli Australian Open di tennis, la Vuelta, i mondiali di Sci Alpino, la Sei Nazioni di rugby e molto altro ancora, ecco che prende forma il canale sportivo in streaming più completo dell'intero panorama streaming italiano. Se stai pensando a DAZN, però, stai sbagliando obiettivo: si tratta invece di Discovery+, uno dei nomi che gli sportivi italiani impareranno presto a conoscere molto bene.

Discovery+, lo sport in streaming

Discovery+ si divide in due fasce di contenuti: “Intrattenimento” (3,39 euro/mese) o “Intrattenimento+Sport” (7,99 euro/mese). Nel primo caso ci sono contenuti di intrattenimento premium in aggiunta alla piattaforma Amazon Prime, nel secondo caso v'è inoltre tutto il meglio di tennis, ciclismo e molto altro sport ancora. L'abbonamento mensile consente di poter acquistare con pochi euro un intero evento come il Tour de France, dunque con costi del tutto minimi per un vero appassionato. Inoltre il primo mese è gratuito, il che apre ad una facile esplorazione del canale (ad esempio per seguire queste ultime calde giornate del Roland Garros).

Il panorama streaming sta cambiando rapidamente e, soprattutto con l'inizio della prossima stagione calcistica, ci saranno moltissime novità di fronte. Chi ama lo sport potrà scegliere in un catalogo sempre più ampio e ricco, potendo stabilire quali siano le proprie destinazioni preferite. Chi ama il calcio sceglierà presumibilmente DAZN, chi invece predilige gli sport alternativi avrà in Discovery+ il proprio riferimento principe.

Questioni di gusto. Questione di sport. Questione di scelte.