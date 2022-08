Kena Mobile: 5,99 euro al mese per chi viene da LycaMobile, PosteMobile e Iliad

Dopo aver lanciato l’offerta a costo zero fino al 31 agosto 2022 per vedere gli eventi sportivi di DAZN, pagando poi 19,99 euro al mese fino al 31 agosto 2023, Kena Mobile propone fino alla fine del mese delle offerte a partire da 4,99 euro.

Ma c’è una promozione in particolare da parte dell’operatore virtuale che deve essere considerata con molta attenzione.

Il costo è di 5,99 euro al mese, le chiamate sono illimitate verso tutti, gli SMS sono 500 e i Giga sono 70 in 4G. Non è previsto il costo di attivazione, né costi per la SIM e per la spedizione, con il primo mese totalmente gratuito.

C’è da dire, però, che questa promozione non è valida per tutti gli operatori, ma soltanto per coloro che sono clienti LycaMobile, PosteMobile, Iliad e altri operatori virtuale minori, eccezion fatta per ho. Mobile, Very Mobile e CoopVoce.

Come detto in precedenza, la scadenza di questa promozione è fissata al 31 agosto 2022.

Per passare a Kena aderendo a questa promozione, basta entrare in questa pagina, cliccare su “Acquista” e inserire tutti i dati richiesti dall’operatore.

Kena Mobile: le altre offerte

L’offerta di Kena Mobile con il prezzo più basso è quella a 4,99 euro al mese. I minuti sono illimitati, così come 500 sono gli SMS, con l’unica differenza che, in questo caso, i Giga di Internet per navigare in 4G è soltanto 1.

Possono attivarla soltanto coloro che hanno come operatore PosteMobile, Iliad, Spusu, Fastweb. Per un pacchetto dati più consistente, nel caso specifico 150 Giga in 4G, c’è l’offerta a 7,99 euro al mese, sempre con minuti illimitati e 500 SMS.

Il costo di attivazione non è gratuito e bisogna pagare 1,99 euro.

Per chi proviene da Vodafone, Tim, WindTre, Very Mobile o ho. Mobile, l’operatore proporne chiamate illimitate, 1000 SMS e 100 Giga in 4G a 11,99 euro al mese, con attivazione e spedizione gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.