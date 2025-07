Kena Mobile 5G: fino a 450 GB, minuti illimitati e massima semplicità

Nel panorama delle offerte mobile italiane, Kena Mobile si conferma tra i protagonisti più dinamici con le sue nuove promozioni 5G, pensate per diversi profili di utenti. Kena propone tariffe trasparenti e flessibili con minuti illimitati, 200 SMS e una connessione 5G fino a 250 Mbps, sfruttando la copertura TIM che raggiunge il 99% della popolazione.

Offerte per ogni esigenza

Per chi proviene da ILIAD, COOPVOCE o DIGI MOBILE, Kena propone un piano da 100–200 GB a soli 5,99 € al mese, con i primi due mesi gratuiti e attivazione, SIM e consegna incluse. In alternativa, lo stesso piano è disponibile in versione “pack 6 mesi” a 29,99 €, ideale per chi preferisce un unico pagamento semestrale. Per chi cerca ancora più giga, ci sono opzioni da 250–350 GB a 7,99 € e da 350–450 GB a 9,99 €, mentre per i clienti provenienti da Vodafone, WindTre, Very e TIM è disponibile un piano da 200–300 GB a 11,99 €. Tutte le offerte includono la ricarica automatica, che aggiunge 100 GB extra ogni mese.

I casi d’uso sono molteplici: chi lavora in smart working può contare su videoconferenze stabili e senza interruzioni, chi ama lo streaming e il gaming online può sfruttare una connessione veloce anche in mobilità, e le famiglie possono gestire più linee dall’app MyKena, semplice e intuitiva, ricaricando numeri propri o di altri con pochi clic. Per chi viaggia in Europa, inoltre, sono previsti GB inclusi in roaming, così da restare sempre connessi senza sorprese in bolletta.

Vantaggi aggiuntivi

Kena non pone vincoli né penali e permette di gestire tutto comodamente tramite l’app MyKena: dal monitoraggio del credito al cambio offerta, fino alla ricarica per sé e per altri numeri. Inoltre, per chi finisce i giga prima del rinnovo, il servizio “Restart” consente di riattivare subito i contenuti dell’offerta. Fino al 31 agosto, il 5G è gratuito anche per chi è già cliente, altrimenti costa solo 0,99 € al mese.

Semplicità di attivazione e gestione

L’attivazione della SIM è immediata con SPID o video selfie, mentre l’acquisto può avvenire online con consegna gratuita o tramite operatore. I pagamenti sono accettati con carta, PayPal, Amazon Pay, Satispay e Postepay, garantendo massima flessibilità.

Con queste nuove offerte, Kena unisce convenienza, velocità e trasparenza, ponendosi come scelta ideale per chi cerca una soluzione completa senza costi nascosti.

Per conoscere l’offerta completa di Kena Mobile clicca qui.