Kena Mobile a 5,99 euro al mese: ultimi giorni per la promo con 200 Giga

Hai ancora pochissimi giorni per approfittare della tariffa Kena Mobile più conveniente: a soli 5,99 euro al mese otterrai fino a 200 Giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS, oltre ai primi due mesi gratuiti. Attivala online in pochi minuti: la promozione scade il 31 agosto!

I vantaggi dell’offerta Kena Mobile

Come già anticipato, a soli 5,99 euro al mese Kena Mobile ti offre fino a 200 Giga in 5G (fino a 250 Mbps grazie alla rete TIM), minuti illimitati e 200 SMS. I primi due mesi sono gratuiti, così come attivazione, SIM e consegna sono inclusi senza alcun costo aggiuntivo. La promozione, valida fino al 31 agosto, è limitata ai soli clienti provenienti da Iliad, CoopVoce, Digi Mobile e a chi sceglie un nuovo numero.

Oltre al prezzo competitivo, l’offerta è interessante per trasparenza e semplicità. Non ci sono vincoli, penali o costi nascosti: con l’app Kena Mobile puoi controllare credito e consumi, effettuare ricariche in pochi secondi, cambiare offerta o aggiungere opzioni extra. È inoltre possibile gestire fino a sette linee contemporaneamente da un unico profilo.

Chi attiva la ricarica automatica ottiene subito 100 Giga extra, che portano il totale complessivo a 200 Giga mensili. Se i dati finiscono prima del rinnovo, il servizio Restart ti permette di ripartire subito anticipando il mese successivo al solito prezzo. L’attivazione della promozione Kena Mobile è rapida e sicura, e può avvenire anche tramite SPID e video selfie.

Perché conviene attivarla subito?

Con 5,99 euro al mese, Kena Mobile offre una delle proposte più competitive sul mercato: 200 Giga in 5G, minuti illimitati, 200 SMS e due mesi gratis. Nessun costo extra, nessun vincolo e la qualità della rete TIM 5G a uno tra i prezzi più bassi del mercato: attivala online entro il 31 agosto.