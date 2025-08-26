 Kena Mobile a 5,99 euro al mese: ultimi giorni per la promo con 200 Giga
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Kena Mobile a 5,99 euro al mese: ultimi giorni per la promo con 200 Giga

Scadrà a breve, il 31 agosto, la promozione Kena Mobile che a 5,99 euro al mese offre fino a 200 Giga, minuti illimitati e 200 SMS.
Kena Mobile a 5,99 euro al mese: ultimi giorni per la promo con 200 Giga
Telecomunicazioni
Scadrà a breve, il 31 agosto, la promozione Kena Mobile che a 5,99 euro al mese offre fino a 200 Giga, minuti illimitati e 200 SMS.

Hai ancora pochissimi giorni per approfittare della tariffa Kena Mobile più conveniente: a soli 5,99 euro al mese otterrai fino a 200 Giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS, oltre ai primi due mesi gratuiti. Attivala online in pochi minuti: la promozione scade il 31 agosto!

Scegli Kena Mobile a soli 5,99 euro al mese

I vantaggi dell’offerta Kena Mobile

Come già anticipato, a soli 5,99 euro al mese Kena Mobile ti offre fino a 200 Giga in 5G (fino a 250 Mbps grazie alla rete TIM), minuti illimitati e 200 SMS. I primi due mesi sono gratuiti, così come attivazione, SIM e consegna sono inclusi senza alcun costo aggiuntivo. La promozione, valida fino al 31 agosto, è limitata ai soli clienti provenienti da Iliad, CoopVoce, Digi Mobile e a chi sceglie un nuovo numero.

Oltre al prezzo competitivo, l’offerta è interessante per trasparenza e semplicità. Non ci sono vincoli, penali o costi nascosti: con l’app Kena Mobile puoi controllare credito e consumi, effettuare ricariche in pochi secondi, cambiare offerta o aggiungere opzioni extra. È inoltre possibile gestire fino a sette linee contemporaneamente da un unico profilo.

Chi attiva la ricarica automatica ottiene subito 100 Giga extra, che portano il totale complessivo a 200 Giga mensili. Se i dati finiscono prima del rinnovo, il servizio Restart ti permette di ripartire subito anticipando il mese successivo al solito prezzo. L’attivazione della promozione Kena Mobile è rapida e sicura, e può avvenire anche tramite SPID e video selfie.

Attiva subito la promozione Kena Mobile

Perché conviene attivarla subito?

Con 5,99 euro al mese, Kena Mobile offre una delle proposte più competitive sul mercato: 200 Giga in 5G, minuti illimitati, 200 SMS e due mesi gratis. Nessun costo extra, nessun vincolo e la qualità della rete TIM 5G a uno tra i prezzi più bassi del mercato: attivala online entro il 31 agosto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 26 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

L'offerta perfetta per viaggiare connessi in Europa: Iliad offre 250 GB a 9,99€

L'offerta perfetta per viaggiare connessi in Europa: Iliad offre 250 GB a 9,99€
Offerta esclusiva: eSIM Airalo in sconto per rimanere sempre online in vacanza

Offerta esclusiva: eSIM Airalo in sconto per rimanere sempre online in vacanza
ho. Mobile: attiva l'offerta 100 giga, minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese

ho. Mobile: attiva l'offerta 100 giga, minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese
Offerta SHOCK di Kena Mobile per 200 Giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS

Offerta SHOCK di Kena Mobile per 200 Giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS
L'offerta perfetta per viaggiare connessi in Europa: Iliad offre 250 GB a 9,99€

L'offerta perfetta per viaggiare connessi in Europa: Iliad offre 250 GB a 9,99€
Offerta esclusiva: eSIM Airalo in sconto per rimanere sempre online in vacanza

Offerta esclusiva: eSIM Airalo in sconto per rimanere sempre online in vacanza
ho. Mobile: attiva l'offerta 100 giga, minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese

ho. Mobile: attiva l'offerta 100 giga, minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese
Offerta SHOCK di Kena Mobile per 200 Giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS

Offerta SHOCK di Kena Mobile per 200 Giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS
Eleonora Busi
Pubblicato il
26 ago 2025
Link copiato negli appunti