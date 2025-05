Kena Mobile: ancora per poco 100 Giga e minuti illimitati a 4,99€

Kena Mobile torna a stupire con una nuova offerta molto interessante: 4,99€ al mese per avere 100 Giga, minuti illimitati e 200 SMS. L’offerta è attivabile online ancora per pochi giorni ed è rivolta a tutti i clienti Iliad, Lyca Mobile, Fastweb Mobile, Poste Mobile (e molti altri operatori) che portano il loro numero in Kena Mobile. Se vuoi spendere poco, quella di Kena Mobile è la migliore offerta a cui fare riferimento.

Non serve avere tanto quando hai tutto

La proposta di Kena Mobile si distingue immediatamente per l’eccezionale convenienza economica. Con meno di 5€ al mese, infatti, hai tutto quello che ti serve per chiamare, mandare messaggi, navigare su Internet, utilizzare le varie app e guardare contenuti in streaming. Il confronto con le tariffe standard degli altri operatori di telefonia mobile rende ancora più evidente la convenienza di questa offerta.

E se è vero che altri operatori offrono una maggiore quantità di Giga o gli SMS illimitati (Kena Mobile ha in catalogo diverse offerte per aumentare i Giga di traffico), è altrettanto vero che per molti di noi questi non sono necessari. Gli SMS vengono utilizzati sempre meno, sostituiti dalle app di messaggistica istantanea e anche i Giga di traffico difficilmente vengono esauriti, considerando che molto del nostro tempo lo trascorriamo in casa o nel posto di lavoro dove c’è una connessione Wi-Fi. Se poi i Giga dovessero terminare è sempre disponibile l’opzione RESTART tramite la quale anticipare il rinnovo dell’offerta e avere nuovamente 100 Giga di traffico.

Quella di Kena Mobile rappresenta un’offerta molto interessante anche tenendo conto di una copertura del 99% che beneficia della qualità della rete TIM. Smetti di spendere soldi per servizi che non utilizzi e attiva ora l’offerta di Kena Mobile per avere 100 Giga di traffico, minuti illimitati e 200 SMS a soli 4,99€ al mese.