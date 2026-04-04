Kena Mobile cambia tutto: 300GB e Minuti Illimitati a soli 5,99€ al mese

Un’offerta bomba da attivare sul tuo smartphone ti sta aspettando online proprio adesso. Per chi passa a Kena Mobile o attiva un nuovo numero ottiene 300GB per navigare online in 5G, Minuti Illimitati e 200 SMS a soli 5,99 euro al mese. Cosa stai aspettando? Attivandola adesso hai anche attivazione, SIM e consegna gratis. Inoltre, questo bundle include il 5G di Kena per navigare fino a 250 Mbps.

Questa promozione limitata sta andando letteralmente a ruba. Super conveniente, assicura tantissimi giga al mese per navigare alla massima velocità del 5G con Kena. Inoltre, grazie ai minuti illimitati puoi chiamare chi vuoi in Italia senza spendere un centesimo e senza dover pensare di chiudere la comunicazione per non spendere molto. E poi, diciamocelo sinceramente, con 200 SMS non solo passi il mese, ma ti avanzano anche.

L’offerta di Kena Mobile con 5G incluso è dedicata non solo hai nuovi numeri, ma anche a chi passa all’operatore da Iliad, Ho Mobile, Poste Mobile, LycaMobile, Fastweb Mobile, Coop Voce, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile e Withu.

Cosa include la nuova offerta Kena Mobile

Scegli Kena Mobile per internet, chiamate e messaggi. Con soli 5,99 euro hai tutto quello che ti serve per fare tutto senza spendere una fortuna. Attiva ora l’offerta e hai attivazione, SIM e consegna gratis. Cosa stai aspettando? Ti bastano meno di 2 minuti per accedere al miglior risparmio e alla migliore tecnologia per rimanere connesso con chi vuoi.

Nel bundle proposto in offerta speciale da Kena hai inclusi:

300 Giga di dati per navigare alla massima velocità, anziché 200 giga di dati al mese;

di dati per navigare alla massima velocità, anziché 200 giga di dati al mese; minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; 200 SMS verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; 5G con velocità fino a 250 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload sul territorio nazionale;

con velocità fino a 250 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload sul territorio nazionale; attivazione gratuita ;

; SIM gratis ;

; consegna gratuita.