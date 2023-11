Kena Mobile: chiamate illimitate e 130GB a 6,99€ al mese

Kena Mobile ha recentemente annunciato la sua promozione “Kena 6,99 130GB Promo Plus“, che offre ai nuovi clienti e a coloro che decidono di portare il proprio numero da una vasta gamma di altri operatori, un pacchetto che include chiamate illimitate, 200 SMS e 130 GB di traffico dati sulla rete 4G, con un costo mensile di 6,99€ dopo il primo mese gratuito. In aggiunta, per tutti i nuovi clienti che attiveranno l’offerta entro il 13 settembre 2023, l’offerta prevede in regalo 100GB extra al mese per i primi sei mesi e l’annullamento del costo di attivazione, normalmente di 4,99€.

L’offerta include minuti illimitati per chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti i mobili e 130 GB di Internet 4G, con 7 GB disponibili per l’utilizzo in roaming in Europa. La velocità massima di connessione dichiarata è di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload sul territorio nazionale. La SIM offerta da Kena è abilitata al servizio VoLTE, disponibile esclusivamente su dispositivi 4G compatibili con la rete Kena.

L’offerta è applicabile a chi attiva un nuovo numero Kena Mobile o a chi porta il proprio numero da altri operatori come Iliad, Poste Mobile, e altri. Il costo mensile dell’offerta è di 6,99€ e si rinnova automaticamente ogni mese, mediante ricarica automatica o mediante ricarica manuale.

In caso di esaurimento dei minuti, degli SMS o dei dati mensili inclusi nell’offerta, verranno applicate le tariffe previste dal Piano Base Kena, a meno che non siano attive opzioni aggiuntive sulla linea.

Per attivare l’offerta, i clienti possono procedere direttamente online, tramite l’app Kena Mobile disponibile sia per Android che per iPhone, o contattando il Servizio Assistenza Clienti al numero 181. Ulteriori informazioni sulle condizioni generali dell’offerta possono essere trovate nella sezione “Per i Consumatori” sul sito di Kena Mobile

Per conoscere l’offerta completa di Kena Mobile clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.