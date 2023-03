Kena Mobile, con meno di 7 euro al mese chiami quanto vuoi

Il mese di marzo sta per volgere al termine. Nonostante ciò, gli operatori di telefonia mobile non smettono di regalare ai propri clienti promo e offerte, di cui alcune molto interessanti, come la possibilità di chiamare quanto vuoi.

È il caso di Kena Mobile, uno degli operatori virtuali più gettonati dagli utenti che intendono cambiare operatore.

Il motivo è presto detto: i piani tariffari low-cost che il provider offre sia per la portabilità del numero che per le nuove numerazioni.

Tra i vari piani tariffari, uno in particolare primeggia su tutti: andiamo a vederlo.

Con Kena Mobile chiami quanto vuoi a meno di 7 euro al mese

Chiami quanto vuoi e navighi avendo a disposizione tanti gigabyte: è quanto offre Kena Mobile ai suoi nuovi clienti.

Se hai necessità di cambiare operatore, Kena è la scelta ideale. Se vuoi molti Giga per navigare in mobilità, l’offerta 9,99 230 GB Star è quella che fa per te

Avrai minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS e ben 230 GB di traffico dati in 4G. Il costo di attivazione è pari a 4,99 euro, mentre è a zero per la SIM e la spedizione.

Se vuoi pagare ancora di meno, potresti optare per l’offerta 7,99 150 GB Star, sempre con minuti illimitati, ma con 500 SMS e 150 GB di traffico dati in 4G. Il costo di attivazione è sempre di 4,99 euro, assente invece quello per la SIM e la spedizione.

C’è da dire, però, che questa offerta è per chi proviene da gestori virtuali specifici, come Iliad, Poste Mobile, ho. Mobile, LycaMobile, Fastweb, 1Mobile, BT Mobile e altri.

Passiamo all’offerta più economica: 6,99 130 GB Star. Pagando soltanto 6,99 euro al mese, otterrai minuti illimitati verso tutti, 500 SMS e 130 GB di traffico dati in 4G.

Se sei interessato, clicca sul link qui sotto e procedi con la portabilità del tuo numero:

Il costo di attivazione è sempre di 4,99 euro una tantum, mentre non pagherai la SIM e il costo di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.