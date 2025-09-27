Kena Mobile: con questa promo a 5,99 euro ricevi fino a 100 Giga (in 5G) in più

Prezzo basso e tanti vantaggi: è l’offerta Kena Mobile, che a soli 5,99 euro al mese propone fino a 200 Giga in 5G (attivando l’opzione di ricarica automatica), minuti illimitati e 200 SMS, con in più i primi due mesi gratuiti. L’attivazione, la SIM e la consegna sono inclusi senza alcun costo e la navigazione sfrutta la rete TIM 5G fino a 250 Mbps, che vanta una copertura molto estesa sul territorio. La promozione è valida fino al 30 settembre e può essere attivata online, solo per chi proviene da Iliad, CoopVoce e Digi Mobile e per chi sceglie un nuovo numero.

Scopri come ottenere 100 Giga extra con Kena Mobile

L’offerta Kena offre trasparenza e semplicità: non ci sono penali, né vincoli o costi extra. Attraverso l’app Kena puoi controllare il credito, monitorare i consumi, acquistare opzioni aggiuntive e persino gestire fino a sette linee da un solo account. C’è anche un vantaggio extra per chi sceglie di attivare la ricarica automatica: ricevi subito fino a 100 Giga in più per la tua offerta, così da avere ben 200 Giga al mese.

E se finisci i Giga inclusi? Nessun problema: con il servizio Restart, puoi anticipare il rinnovo e ripartire immediatamente con un nuovo pacchetto dati, minuti e SMS. Una promozione come quella proposta da Kena è perfetta per chi lavora spesso fuori casa e ha bisogno di una connessione stabile e veloce per videoconferenze o upload di file pesanti. Allo stesso tempo è ideale per gli studenti che devono seguire lezioni online, ma anche per chi ama viaggiare grazie ai Giga disponibili in roaming.

Con soli 5,99 euro al mese, Kena Mobile offre 200 Giga in 5G, minuti illimitati, 200 SMS e due mesi gratis, senza spese nascoste e con la garanzia della rete TIM 5G. Attivala online in pochi minuti, hai tempo fino al 30 settembre!