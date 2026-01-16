Kena Mobile: ecco tutte le offerte 5G del mese di gennaio

Gli utenti che vogliono cambiare la loro offerta mobile e sono interessati alla velocità del 5G possono prendere in considerazioni le attuali offerte di Kena Mobile, operatore che consente di navigare sulla rete 5G di TIM a una velocità massima fino a 250 Mbps, più che sufficiente per soddisfare le esigenze di tutti.

I prezzi delle offerte 5G di Kena Mobile partono da 5,99 euro al mese e includono minuti illimitati verso tutti e 200 SMS al mese. Tra le proposte disponibili figura anche KENA DATI, che al costo di 11,99 euro al mese include 600 Giga con il servizio Ricarica Automatica attivo (quest’ultima offerta è solo per i nuovi numeri).

Le offerte 5G di Kena Mobile per il mese di gennaio

L’offerta più economica è quella da 5,99 euro al mese: include 200 Giga con il servizio Ricarica Automatica, minuti illimitati e 200 SMS verso tutti. Kena specifica che l’offerta è per i clienti Iliad, ho. Mobile, CoopVoce, Fastweb, Lyca Mobile, Poste Mobile e altri MVNO oppure per tutti coloro che scelgono di attivare un nuovo numero.

Se si hanno bisogno di più Giga, Kena propone 350 Giga con ricarica automatica attiva, più chiamate senza limiti e l’invio di 200 SMS a 7,99 euro al mese. Anche in questo caso l’offerta è per i clienti Iliad, ho. Mobile, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile e Lyca Mobile, con l’attivazione gratuita fornendo i consensi commerciali.

I clienti appena citati che vogliono passare a Kena Mobile hanno inoltre l’opportunità di scegliere l’offerta da 9,99 euro al mese che include 450 Giga con il servizio di ricarica automatica attivo, più minuti illimitati e 200 SMS. L’attivazione della SIM e la consegna sono gratuite.

Completa il catalogo di offerte quella solo dati: 600 Giga in 5G a 11,99 euro al mese, scegliendo di attivare l’offerta Kena Dati. L’attivazione presenta un costo di 3 euro una tantum.