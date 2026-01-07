 Kena Mobile, fino a 200 GB in 5G a 5,99€ al mese: inizia il 2026 risparmiando
Telecomunicazioni
Kena Mobile raddoppia i vantaggi per chi cerca un’offerta mobile conveniente in 5G. Per un periodo limitato, l’operatore propone 200 Giga invece di 100 (seguendo determinati requisiti), minuti illimitati e 200 SMS a soli 5,99 euro al mese. SIM e consegna gratuite, costo di attivazione di appena 4 euro.

Scopri ora l’offerta Kena Mobile 5G

Un’offerta 5G completa e senza vincoli

Al cuore dell’offerta Kena Mobile c’è la trasparenza: nessun costo nascosto, nessuna penale e libertà totale di disdire quando vuoi. L’offerta include l’accesso alla rete 5G fino a 250 Mbps. Attivando la ricarica automatica, il piano diventa ancora più interessante: otterrai infatti 100 Giga aggiuntivi gratis ogni mese, portando il traffico dati totale a 200 GB mensili.

Uno dei principali vantaggi di Kena Mobile è la copertura del 99% della popolazione, garantita dalla rete TIM. Questo significa che potrai ontare su un segnale solido sia in città sia in molte aree meno centrali. La promozione supporta anche la nuova eSIM, ma soltanto sui dispositivi compatibili.

Attiva subito online e risparmia

Con l’app Kena Mobile gestisci tutto in modo immediato: controlli credito residuo, Giga e minuti disponibili oltre ad effettuare ricariche e selezionare nuove offerte e promozioni. Attiva online Kena Mobile a 5,99 euro al mese: la promozione è disponibile ancora per pochi giorni, ma è limitata soltanto a chi proviene da specifici operatori e a chi attiva un nuovo numero.

Pubblicato il 7 gen 2026

7 gen 2026
