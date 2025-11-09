 Kena Mobile: la tariffa di Natale per condividere selfie e momenti con chi ami a soli 5€
Kena Mobile: la tariffa di Natale per condividere selfie e momenti con chi ami a soli 5€
Telecomunicazioni
Il periodo di Natale è fatto di luci calde, tavole imbandite, risate in famiglia e momenti che vorremmo fermare. E oggi, quasi ogni ricordo passa dallo smartphone. Il problema è che, a volte, stare connessi costa. E non è proprio piacevole dover guardare ogni giga come fosse oro. Ecco perché la nuova offerta di Kena Mobile arriva nel momento più adatto dell’anno. Con 200 Giga, minuti e SMS illimitati a soli 5,99€ al mese, puoi condividere tutto, senza preoccuparti di consumi o sorprese in bolletta.

Un costo piccolo per restare vicino a chi ami, anche a chilometri di distanza. Una foto mentre si addobba l’albero. Un video vocale inviato a chi vive lontano. Una videochiamata improvvisata con un’amica che non vedi da mesi. Condividere crea presenza. Anche quando non si è fisicamente insieme.

Niente costi nascosti. Nessuna sorpresa. Solo connessione vera

La cosa bella è che attivazione, SIM e consegna sono completamente gratuite. Se decidi di aderire entro la data promozionale, hai incluso anche la connessione in 5G con una velocità più che sufficiente per video, foto ad alta risoluzione e dirette sui social. È come dire: “Racconta il tuo Natale, io ti accompagno”. Con questa tariffa puoi:

  • Inviare tutti i selfie di famiglia che vuoi.

  • Fare videochiamate lunghe anche con chi è dall’altra parte del mondo.

  • Condividere filmati delle feste, canzoni, storie e auguri.

  • Restare connessa anche fuori casa, sotto la neve o tra i mercatini.

E se durante le vacanze fai un salto in Europa, hai comunque giga inclusi in roaming, così non devi rinunciare alla magia. Kena mantiene tutto semplice. Paghi solo quello che scegli. Nessuna rimodulazione inattesa. Nessun vincolo. Solo una connessione stabile che ti permette di essere presente con chi ami, ovunque tu sia. Questo è il momento perfetto per attivarla!

Roberta Bonori
9 nov 2025
